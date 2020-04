LaLiga aportará más de 200 millones de euros al fútbol no profesional y al resto de deportes

LaLiga ha anunciado un aumento de su apoyo al resto de deportes y al fútbol no profesional después de los acuerdos a los que llegó con la Real Federación Española de Fútbol y el Consejo Superior de Deportes. La patronal aportará 200 millones de euros durante los próximos cuatro años para paliar las consecuencias negativas que causará en la economía la crisis del coronavirus.

Este dinero procederá mayoritariamente de los ingresos por la venta de los derechos audiovisuales. La idea es que más de 51 millones de euros vayan hacia el CSD para impulsar el deporte federado, olímpico y paralímpico, más de 58 millones para el desarrollo del fútbol no profesional y más de 3 millones para un fondo para ayudar a los futbolistas no profesionales.

De esta forma, la próxima temporada LaLiga aportará al fútbol femenino, al no profesional y al resto de deportes más de 113 millones de euros. Aún así, esta medida no será puntual por la crisis del Covid-19, si no que es una medida estructural que pretende fortalecer el compromiso de los clubes del fútbol profesional con todo el deporte español.

La nota en la que LaLiga anuncia el fondo de ayuda a clubes no profesionales y al resto de deportes

LaLiga califica este movimiento como una "respuesta a la necesidad de consenso y acuerdo que requería el sector del fútbol". Irene Lozano mantuvo una reunión con Javier Tebas y Luis Rubiales el pasado sábado 18 de abril de la que salió un acuerdo para el regreso del fútbol español, pero también sirvió para enterrar el hacha de guerra entre la patronal y la Federación.

