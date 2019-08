Laura del Río, primera entrenadora de un equipo masculino: "No me presiona dirigir hombres"

Hace unos días, el Flat Earth FC nombró a Laura del Río como nueva entrenadora del equipo madrileño. El club, presidido por Javi Poves, subió a Tercera División desde la Preferente Madrileña con el nombre de Móstoles Balompié y ahora quiere revolucionar el mundo del fútbol con su nueva idea y perspectiva de ver este deporte, que no es otro que defender el terraplanismo, es decir, la idea de que la tierra es plana y no redonda.

La exfutbolista, Laura del Río, que colgó las botas la pasada temporada tras jugar en el Madrid CFF, será la encargada de dirigir a un equipo que arranca la temporada este domingo ante el Carabanchel. Y será la primera mujer que entrena a un equipo masculino español en las categorías que van desde Primera a Tercera División.

EL ESPAÑOL ha podido hablar con la exjugadora nacida en Madrid sobre su nueva etapa como entrenadora de un equipo que se ha convertido en famoso por su espíritu crítico y por las ideas que defiende.

Laura del Río, nueva entrenadora del Flat Earth

Pregunta: ¿Cómo entró en tu vida el fútbol?

Respuesta: Debido a que mi hermano mayor lo jugaba y como hermana pequeña hacía todo lo que hacía él. Así fue como empecé a practicar este deporte. Luego ya jugué en el Torrejón, Levante, Sabadell, Madrid CFF, Alemania, Estados Unidos e Inglaterra.

P: ¿Tenías claro que querías ser futbolista?

R: Nunca me lo había planteado. Pero al final encontré mi camino y desarrollé mi carrera futbolística.

P: ¿Has pasado por muchos problemas para acabar siendo futbolista?

R: Desde luego. Obstáculos desde no encontrar equipo femenino en mi barrio, pasando porque mi hermano tuviese que formar uno para que yo jugase y acabando teniendo que desplazarme al extranjero para jugar profesionalmente.

P: ¿Qué puedes aportar tú al equipo y por qué contactar contigo?

R: Una de las razones fue porque puedo aportar mucha experiencia profesional como jugadora y Javi (Poves) estaba también buscando tener un cuerpo técnico de lo más variado posible. Cuando me reuní con Javi (Poves) tenía claro que quería una entrenadora porque quería aportar cosas diferentes al grupo. Es un equipo diferente, rompe moldes y lo que está establecido. Con esa idea quería apostar por una mujer.

P: ¿Te lo llegaste a pensar?

R: Sí. Quería ver el proyecto y todo. Nunca me había imaginado entrenar a un equipo de Tercera División masculina. Quise saber más, interesarme por el proyecto y eso hizo que cogiese el banquillo del equipo.

Laura del Río, entrenadora del Flat Earth FC. Foto: Instagram (@laudelrio10)

P: ¿Crees que queda mucho por hacer por el fútbol femenino?

R: Poco a poco va mejor, pero para mejorar el fútbol femenino es necesario que saliese un convenio para mejorar las condiciones laborales de las jugadores y que tuviesen unos mínimos establecidos.

P: ¿Qué falta para ver a más mujeres en el fútbol?

R: Que nos den la oportunidad. El fútbol masculino ha estado siempre cerrado a las mujeres. Faltan mujeres y podemos estar preparadas para entrar en el fútbol.

P: ¿Qué tal ves que el Real Madrid vaya a tener equipo femenino?

R: Va a ser una muy buena noticia. Impulsará el fútbol femenino ya que el Real Madrid tiene mucha repercusión mediática. Que sea vea fútbol femenino en los medios va a ser muy bueno.

P: ¿Cómo ves el fútbol femenino de aquí a unos años?

R: Va a seguir mejorando. España es un país de fútbol por naturaleza y a quien le gusta le da igual si es masculino o femenino.

P: ¿Te ha faltado algo en tu vida relacionado con el fútbol que te hubiese gustado conseguir?

R: La repercusión que hay ahora no la tuve yo y eso me hubiese gustado vivirlo.

P: ¿Por qué te retiraste?

R: Hubiese jugado toda mi vida al fútbol, pero soy muy competitiva y ya no podía jugar a mi máximo nivel. Mi cuerpo necesitaba un descanso.

P: ¿Tu trayectoria futbolística ha sido muy buena, no?

R: Sí, nunca la olvidaré. Ahora que me he retirado admiro todo lo que he hecho.

P: ¿Qué sientes al entrenar al Flat Earth?

R: Siento que va haber mucha repercusión y que será un reto muy bonito. Me saqué ya la licencia de entrenadora, pero no he tenido experiencia en los banquillos. Intentaré hacerlo lo mejor posible y estar a gusto con el trabajo que hago.

P: ¿Llegaste a pensar cuando te retiraste que te llegaba esa oportunidad?

R: Jamás. Quería tomarme un año sabático fuera del fútbol.

Laura del Río, entrenadora del Flat Earth FC. Foto: Instagram (@laudelrio10)

P: ¿Qué objetivo tenéis?

R: Estar en los playoffs para subir a Segunda B. Es un equipo nuevo que acaba de empezar, pero hay que mirar hacia arriba.

P: ¿Qué esperas de este proyecto?

R: A nivel personal me aporta algo nuevo y novedoso que nunca he vivido. Trabajar en un grupo y en un equipo tan familiar como este me da experiencia para futuros proyectos.

P: ¿Defiendes el tierraplanismo?

R: Yo no soy tierraplanista. Yo a lo que me dedico es a entrenar al equipo. No hay que ser tierraplanista para estar en el equipo. Queremos romper moldes y hacer a la gente pensar la visión que se tiene del mundo entero y socialmente está bien. Para ser de este equipo hay que tener la mentalidad abierta y preguntarse las cosas.

P: ¿La plantilla está cerrada?

R: No. Puede caer algún fichaje más.

P: ¿Qué tal tus primeros entrenamientos?

R: Muy bien todo, aunque hay que mejorar muchas cosas y carencias que tenemos.

P: ¿Te dedicas a algo más?

R: Trabajaba en AFE, pero ahora ya nada y de momento estoy solo con el Flat Earth.

P: ¿Te da vértigo ponerte delante de un equipo masculino y presión mediática?

R: No. No tengo presión alguna dirigir a hombres.

