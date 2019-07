Javi Poves y el primer equipo de fútbol terraplanista: "Nos están engañando como a monos"

El Móstoles Balompié consiguió hace unos días el ascenso a Tercera División desde la Preferente Madrileña. La noticia más allá de eso estará en la particular revolución que se producirá debido a su nueva idea y perspectiva de ver el fútbol.

El club, presidido por Javi Poves, se llamará Flat Earth FC y emitió un comunicado en su página web explicando las bases de un proyecto que defiende el terraplanismo, es decir, la idea de que la tierra es plana y no redonda.

"El fútbol es el deporte más mediático y que más repercusión tiene a nivel mundial. Crear un club terraplanista es la mejor forma de tener presencia constante en los medios de comunicación. Nace para unir las voces de millones de terraplanistas y de todas aquellas personas que buscan respuestas", aseguraba parte del comunicado.

Javi Poves, el Flath Earth FC y el terraplanismo

EL ESPAÑOL ha podido hablar con un Javi Poves que se muestra tremendamente ilusionado por un proyecto que está y que dará mucho que hablar.

Pregunta: ¿Quién es Javi Poves y por qué el fútbol?

Respuesta: Me he dedicado toda la vida al mundo del fútbol, llegando a ser jugador de la cantera del Atlético y jugadora del Sporting, y me fui alejando de él porque me decepcioné con ello y no era feliz. Me empecé a acercar a otras vertientes de la vida, una de ellas fue el tema de que la tierra es plana. Ahora soy presidente de un club de fútbol y hemos conseguido un hito con ese ascenso.

P: ¿En qué consiste el proyecto del Flat Earth FC?

R: Se basa en las siguientes ideas: el fútbol es el deporte más mediático y que más repercusión tiene a nivel mundial. Crear un club terraplanista es la mejor forma de tener presencia constante en los medios de comunicación. Además será el primer club de fútbol asociado a una causa, a una idea, sin tener una ubicación específica. Un nuevo modelo que explora la descentralizado en el mundo del fútbol. Todos los clubes de fútbol profesional están sujetos no solo a una nación sino también a una ciudad, el Flat Earth FC es el primer club de fútbol cuyos seguidores están unidos por lo más importante: una idea. Un equipo en el que cualquier persona, sea de donde sea, podrá sentirse parte de él.

P: ¿Qué objetivos tenéis?

R: Ir subiendo de categoría. Estoy obligado, quiero hacer el mejor equipo posible. El objetivo es el fútbol profesional y si es en Primera División, mejor.

P: ¿Por qué el cambio de nombre?

R: Porque soy terraplanista convencido. Puedo asegurar que nos están engañando como a monos. Es una forma de sentirme libre y de darle aire al terraplanismo. Y porque me gusta el fútbol y que la gente salga de su zona de confort.

Javier Poves posa para EL ESPAÑOL en los campos Iker Casillas (Móstoles). Begoña Rivas EL ESPAÑOL

P: ¿Por qué se afirma que la tierra es redonda?

R: El mayor tesoro que tiene el ser humano es saber de dónde venimos, dónde vivimos, hacia dónde vamos y el porqué de la existencia del ser humano. Hay muchos intereses económicos en afirmar que es redonda y nos están estafando.

P: ¿En qué momento de tu vida dices que la tierra es plana?

R: No sé exactamente, pero en el momento en que te sientas a pensar sobre ello puedo asegurar que que una persona que se pone a investigar durante diez días todo esto puede que piense otra cosa. Al menos van a dudar mucho y se darán cuenta de que todo es mentira.

P: ¿Cómo surgió la idea de crear el Móstoles Balompié?

R: Nace con la idea de crear un nuevo club pensando en que tenemos que estar en Primera División. Nos ubicamos ahí porque no había nada. Nos dimos cuenta de que Móstoles no era propicio para el fútbol, además de ser un desastre en cuanto a la organización del deporte.

P: ¿Desde cuándo eres presidente?

R: Desde hace cuatro años. Todo ello me ha devuelto la ilusión por el fútbol. Cuando tomas el control de lo que tu equipo quiere representar, te alegras.

P: ¿Volverías a tu etapa de futbolista?

R: No. Ahora estoy muy contento con todo lo que estoy haciendo. Me considero un privilegiado.

P: ¿Qué es para ti el fútbol?

R: Todo gira en torno al dinero y eso no debería ser así. El dinero está bien, pero el tema es cómo se usa. El ganar solo por ganar no me interesa. Me interesa cuando un club puede enviar mensajes para el beneficio de la sociedad y no de uno propio. Mi club tiene esa idea.

P: ¿Retirarte del fútbol fue de las mejores decisiones de tu vida?

R: Sí, me lo he pasado muy bien cuando dejé el fútbol y he vivido muchas nuevas experiencias.

P: ¿Ha cambiado mucho el fútbol desde que eres jugador hasta hoy?

R: Sí. Está bastante instaurado un tipo de fútbol empresarial que hace que se cree una ingeniería mercantilista que hace que el fútbol pierda la esencia. Muchos seguidores de Real Madrid, Barcelona o Atlético ya no tienen interés por sus equipos y dejan de acudir a los estadios y estos se llenan de turistas. Por ejemplo, el poner todos los asientos sentados es un error. Y ahora parece que gritar es una falta de respeto. Llegará un día que no se pueda decir ni 'gol'.

Javi Poves en su etapa en el Sporting

P: Estuviste en Irán, ¿qué recuerdas de esa etapa?

R: Es un país fantástico. Todo el mundo debería ir ahí porque muchos saben poco. No matan a mujeres, no se las pegan y no tienen prohibido conducir. Las tratan mejor en Irán que en España. Además, se les respeta más y son más libres. Por ejemplo, el movimiento feminista en España está manipulado y no atacan de verdad los problemas que tienen las mujeres. Muchas veces nos cuentan basuras y que están basadas en falacias.

P: ¿Qué piensas de los jóvenes jugadores que vienen a España?

R: Cuanto más pobre es cualquier lugar, más fácil es aprovecharse. Muchos niños llegan de África, les dejan tirados y les engañan. Se han hecho auténticas barbaridades. Hay mucha corrupción en este sentido.

P: ¿Cómo ves que se paguen millonadas por jugadores y salarios?

R: La gente dice que si lo generan, se puede. Pero, ¿por qué no ponemos un límite a las cosas? Un porcentaje de esas barbaridades podrían ir orientadas en beneficios para todos.

P: ¿Qué te gustaría cambiar dentro de la sociedad?

R: Hay que premiar la libertad de pensamiento. Desgraciadamente el mundo está direccionado en una posición y es por sistema en todos los sentidos. Se esté perdiendo el contacto con la naturaleza, con la tranquilidad... La gente debería abandonar la ciudad porque te contamina el alma.

P: ¿Qué piensas de la política?

R: Estoy desencantado con ello. Fui votante de Podemos, solo he votado una vez, y he dejado de serlo porque acabe descontento con ellos. Soy un renegado del sistema y del antisistema. Podemos al final no ha querido acabar con el descontento social y esa era la idea inicial.