El encontronazo de Feddal con los ultras del Betis después de que el club felicitase el Ramadán

Los musulmanes están dentro del mes más especial de su calendario, el Ramadán. Son muchos los futbolistas profesionales que viven esta festividad mientras conviven con la actividad deportiva. Uno de ellos es Zou Feddal, del Real Betis, que no ha podido soportar las críticas de un grupo de aficionados ultras del equipo verdiblanco, Gol Sur 1907.

Estos aficionados han aprovechado la filtración de la próxima segunda camiseta del equipo andaluz, de color morado, para criticar una supuesta politización del club con esta casaca. Además, aprovecharon para rechazar la felicitación del Ramadán en una publicación, cuando en la plantilla, por ejemplo, hay hasta tres jugadores que viven esta religión.

Bajo el lema "Respeten Nuestra Historia", el grupo ha emitido un comunicado en el que quieren dejar claro que existen "fuertes vínculos entre el actual consejo y uno de los partidos políticos", que no quieren que "se use al Betis como herramienta de propaganda" y que "acciones como felicitar festividades religiosas con claras intenciones políticas no deberían de existir".

Feddal saltó inmediatamente a la publicación de este comunicado y replicó de esta forma: "¿Felicitar el Ramadán es faltar el respeto a la historia del Betis? Me parece lamentable. A día de hoy somos tres los futbolistas musulmanes que defendemos el Betis y lo hacemos con orgullo. La verdad que es una falta de respeto hacia nosotros. Me defrauda leer estas cosas".

felicitar el ramadan es faltar el respeto a la historia del Betis? me parece lamentable. A dia de hoy somos 3 los futbolistas musulmanes que defendemos el Betis y lo hacemos con orgullo. La verdad que es una falta de respeto hacia nosotros. Me defrauda leer estas cosas. ◘◘ https://t.co/APP5fQIAqW — Z. Feddal زهير فضال (@zou_feddal) April 18, 2020

[Más información: Guardado se queja de la bajada de salarios a los jugadores: "Lo fácil es quitarnos el dinero"]