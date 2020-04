Aleix García, sobre la cancelación del fútbol en Bélgica: "No hay problema para jugar"

Aleix García (Ulldecona, 28 de junio de 1997) pasa el confinamiento en Bélgica. Esta temporada estaba jugando cedido en el Royal Mouscron cedido por el Manchester City. En esta ciudad belga -Mouscron- ha encontrado la continuidad que buscaba pese a hacerlo en un equipo de menor nivel, como reconoce. En España se dejó ver en La Liga durante una cesión de dos años en el Girona.

El coronavirus en Bélgica no ha azotado tan fuerte como en España, por eso mismo prefirió quedarse allí en lugar de volver a su pueblo cuando le dieron la oportunidad. Pese a ello, el fútbol belga ha sido el primero en plantear la cancelación de la temporada a falta de una jornada y los playoffs por disputarse. En esas están, a falta de ratificar o no esa decisión mientras la UEFA amenaza con excluir a sus clubes de Europa.

EL ESPAÑOL habla con Aleix García. Pasa la cuarentena buscando distracciones y manteniéndose en forma por si el fútbol vuelve. La sensación que da es que echa el fútbol en su esencia, es decir, tocar el balón con sus botas. Y eso es lo que busca para su futuro cuando cambie de aires, tocar bola cada fin de semana y sentirse importante. Confía en que será entonces cuando pueda mostrar de lo que es capaz.

Aleix García

Pregunta: ¿Cómo estás llevando la cuarentena?

Respuesta: La estoy llevando como puedo. Aquí en Bélgica podemos llevarlo un poco mejor por el hecho de que podemos salir de casa en cualquier momento a comprar, correr, hacer bici, pasear con el perro que tengo... Lo llevamos de la mejor manera posible.

¿Notas diferencia de lo que ves en Bélgica a lo que te cuentan desde España?

La situación en España es muy crítica. Esperemos que acabe pronto. Tuve la oportunidad de poder ir a casa, a mi pueblo, pero viendo la situación que hay allí y con la de aquí pues decidí quedarme por aquí porque la situación está más calmada.

Echando de menos el fútbol, imagino.

Cuando me preguntan sobre qué es lo que voy a hacer cuando pueda salir de casa, siempre digo lo mismo. Ir a cualquier sitio, a un campo de fútbol, pista de fútbol sala, a pegar chutes a la portería para volver a sentirme futbolista.

Aleix García, en el Royal Mouscron Instagram

Te pilla el coronavirus en Bélgica, en el Royal Mouscron. ¿Cómo estaba siendo tu temporada hasta el momento del parón?

Sinceramente, muy positivo. Aquí he conseguido ser una pieza muy importante en el equipo que es lo que yo buscaba. Si que hay que decir que es una liga menor y un equipo menor, pero estoy muy contento de la decisión que tomé al venir aquí. Creo que a veces para dar un paso hacia delante, tienes que dar uno atrás. He madurado psicológicamente para lo que venga, que yo creo que será muy bueno.

Ahora la liga belga está en el aire, ¿cómo vivís los futbolistas desde 'dentro' el hecho de que se pueda no volver a jugar?

Aquí en Bélgica cada día dicen una cosa diferente. Nos han dicho que a lo mejor si se juega sin público. Es una situación en la que se prioriza la seguridad de todos. Si deciden no volver habrá que aceptarlo y si se decide volver habrá que ponerse en forma para competir. Estoy preparado para lo que venga.

¿Verías justo que se acabara así la temporada?

Yo lo que vería justo sería jugar el último partido de liga y acabar. Hay gente que se juega el descenso, mantenerse, entrar en Europa... Veo justo que si se decide parar, el Brujas tiene que ser campeón y estar en Champions el año que viene. Si doy mi opinión, creo que haría un esfuerzo en jugar el último partido de liga y suspender los playoffs. Sería dejar el mismo formato que hacen todas las ligas del mundo menos la belga.

Aleix García, con el Girona Instagram

Y en España, sería más difícil tomar una decisión así, ¿no crees?

Si se da por finalizada la temporada, se tendría que dejar como está y dar por campeón al Barcelona. También creo que quedan muchísimos puntos y en La Liga es cada vez más difícil ganar a los de abajo. El Barça está primero, pero en tres partidos podría perder posiciones. Si se decide acabar La Liga por una cuestión de seguridad, el Barça es campeón porque está primero. Pensando en todos los otros equipos es un lío.

¿Ves factible terminar? ¿Los futbolistas veis arriesgado volver?

El coronavirus se infecta y se transmite muy rápido, pero al final le estamos dando mucha importancia. Está muriendo mucha gente, pero en el tema del fútbol si sabemos que los que estamos en el campo no tenemos nada, no creo que haya ningún tipo de problema para reanudar la competición. Hablando de Bélgica, España y cualquier sitio.

Te pilla en un año de cesión y buscando una salida del City. ¿Se puede negociar el futuro de tu carrera en esta situación?

Por las conversaciones que tengo con mi representante, las cosas están paradas a la espera de ver qué pasa. De momento no se están avanzando muchas cosas. Al final se han jugado muchos partidos de liga y la gente que me haya estado siguiendo para poder fichar por otro equipo me ha visto suficiente y sabe de lo que soy capaz de hacer. El parón nos fastidia a todos, pero cada ojeador sabe qué tipo de jugador quiere.

¿Qué pasaría con tu cesión si termina la temporada más allá del 30 de junio?

No tengo ni idea de lo que pasará. Tengo contrato hasta el 30 de junio. Supongo que se alargaría la cesión o se arreglaría de alguna manera para poder competir con el Mouscron. Si se reanuda, encantado. Echo de menos jugar al fútbol y si tengo que acabar la temporada aquí, no tengo problema. Estoy contento y al final jugar me va a ir bien para poder demostrar que el año que viene tengo que estar en otro equipo mejor.

¿Qué es lo siguiente en la carrera de Aleix García?

Lo siguiente es encontrar un equipo donde sea importante, donde se juegue al fútbol y esté adaptado a lo que yo mejor puedo dar, que es con el balón. Hay mucha gente que que quiere decir 'soy jugador del Manchester City', pero esto ya se ha acabado. Prefiero firmar por un equipo pequeño si hace falta y jugar lo máximo posible. A ver si en uno, dos o tres años puedo dar el salto grande.

Aleix García, con el Manchester City Instagram

Puedes decir que has jugado en el Manchester City y has sido entrenado por Pep Guardiola, ¿cómo valoras tu paso por el club?

La decisión la tomé yo consciente de lo que podía pasar. El primer año debuté con el equipo, cuando vino Pep al siguiente tuve bastantes oportunidades siendo tan joven y luego me abrió las puertas a los dos años en Girona que es donde yo jugué por primera vez profesionalmente. La valoración de mi paso por el City es positiva. Nunca se sabe lo que hubiese pasado de quedarme en el Villarreal.

¿Cómo es el Pep entrenador?

Estoy viendo el documental que hizo Amazon Prime del City y es que es igual a cuando yo estaba ahí. Igual de intenso, igual de motivador. Es una persona especial. Siente y vive el fútbol de una manera especial y lo entiende como nadie. Lo ha demostrado en todos los equipos en los que ha estado. Siempre voy a decir que con él ha sido con quien más he aprendido y el que creo que es el mejor de todos.

¿Y tu relación con él?

Teníamos una relación cercana y teníamos muy buena comunicación entre los dos. Hablábamos en catalán y tuvimos algunas charlas en su despacho sobre fútbol. Acabábamos hablando de fútbol, de la situación del equipo. Pep me ha tratado muy bien y teníamos una relación muy buena para ser un jugador tan joven.

¿Te dio algún consejo de cara al futuro antes de irte?

Me aconsejó sobre lo que podría mejorar, lo que no, lo que me haría ser un jugador top y me dio sus puntos de vista. Si te los da Guardiola es porque de verdad lo cree y si le hago caso, seré mejor futbolista.

Y, ¿dónde te ves de cara a la próxima temporada?

Siempre he dicho que me da igual. Quiero divertirme y jugar al fútbol. Buscando un equipo en el que, ganándomelo yo, tenga la oportunidad de jugar cada fin de semana que es lo que a los futbolistas nos hace feliz. Jugar en España sería lo mejor que me podría pasar, pero si tengo que volver a Bélgica, ir a Holanda, Alemania o la Premier estaría encantado siendo siempre importante a donde vaya.

Una reflexión en cuarentena.

En Bélgica hay mucha gente que a lo mejor no sabía lo que era correr, ir en bicicleta, hacer un poco de deporte... y aquí sales a pasear y la calle está llena. Tengo detrás de mi casa un río con un paseo muy chulo para pasear y el camino está lleno de gente. Hay que sacar las cosas positivas de todo. No sé si cuando nos dejen salir será bueno o no. En España somos muy de salir. Esperemos que no vuelva a dar un boom el coronavirus.

[Más información - La UEFA y el ejemplo belga: suspender ligas es prematuro y no justificado]