FIFA se plantea que las selecciones no vuelvan hasta 2021 y se prioricen las ligas nacionales

FIFA sigue buscando las fórmulas apropiadas para que el fútbol pueda regresar en las mejores condiciones posibles. Las reuniones con las federaciones y con los expertos en la materia para asesorar a todos los países y buscar un frente común para plantar cara al coronavirus no cesan semana tras semana, eso sí, sin apresurarse para dar fechas para no crear alarma.

Después de despejar el mes de junio y todo el verano para que las ligas nacionales y las competiciones continentales no tengan inconvenientes para completar lo que resta de sus ediciones de esta temporada, FIFA sigue sin tener claro hasta qué punto va a poder tener una normalidad en las fechas de la próxima temporada.

De hecho, para priorizar que sean esas ligas nacionales las que menos se vean afectadas en su normalidad, empiezan a plantear nuevas propuestas. Victor Montagliani, presidente de la CONCACAF y uno de los vicepresidentes de FIFA, ha explicado en una entrevista con Associated Press que en el organismo del fútbol mundial se están planteando eliminar las fechas de partidos internacionales hasta 2021.

El logo de FIFA en su sede de Zurich REUTERS

"Creo que el fútbol nacional es una prioridad. Septiembre todavía está sobre la mesa, pero me gustaría decir que no estoy seguro de que se jueguen partidos internacionales viendo cómo están las cosas en este momento. Creo que podría ser un desafío, no solo por los problemas de salud en todo el mundo y los diversos grados de preparación, sino también por comprometernos con los viajes internacionales tan pronto", destaca Montagliani con respecto a las fechas de septiembre, octubre y noviembre que tradicionalmente aparecen en el calendario.

¿Y los aficionados?

Hay quienes se están planteando la vuelta de los aficionados a los estadios. En FIFA no quieren oír hablar de esa posibilidad. "Si tenemos luz verde para jugar un partido de fútbol, dudo mucho que el primer partido sea con los fanáticos. Simplemente no puedo ver eso. Creo que sería un riesgo enorme", destaca el presidente de CONCACAF.

De hecho, deja muy en el aire la fase de clasificación para el Mundial de Catar. Montagliani cree que tendrán que plantear un cambio de formato para poder completar esta clasificación. "Probablemente debamos considerar reformatear, ya sea en algunas de nuestras competiciones juveniles, incluso en nuestra clasificación para la Copa Mundial, es probable que tengamos que considerar seriamente reformatear algunos de nuestros eventos", explica este vicepresidente de FIFA.

