La intrusión del CSD con la Real molesta a los clubes: "En una semana habrá equipos entrenando"

La Real Sociedad anunciaba este fin de semana que retomaba la actividad en Zubieta -su ciudad deportiva- este martes. "Una vez que el Gobierno central ha tomado la decisión de que las actividades no esenciales podrán reiniciar su labor, los jugadores de la primera plantilla profesional tendrán la opción de continuar con su trabajo individualizado en Zubieta", rezaba un comunicado del conjunto txuri-urdin.

El Real Decreto en el Estado de Alarma le amparaba en el sentido de poder volver a su lugar de trabajo. Pero el Consejo Superior de Deportes se interpuso y su insistencia provocó que la Real diera marcha atrás para "respetar y actuar conforme a lo que la sociedad requiere en cada momento", como anunció el propio club.

Irene Lozano, presidenta del CSD, dio más tarde su punto de vista: "Para retomar cierta normalidad es clave cumplir con el confinamiento. Volverán los entrenos, pero no como gesto insolidario o irresponsable del fútbol, sino como un peldaño más en el camino de una sociedad que recuperará poco a poco la normalidad". Estalló la polémica.

EL ESPAÑOL ha hablado acerca de este asunto Kiko Domínguez, abogado de DTR, que asesora a clubes deportivos y deportistas profesionales. "Los clubes tienen todo el derecho del mundo según el decreto a incorporarse cumpliendo lógicamente las indicaciones", explica. "Todo el mundo puede trabajar salvo determinadas actividades orientadas al público", añade en referencia a lo establecido por el Real Decreto.

Y es que la interpretación del decreto dejaba una puerta abierta a los clubes para volver a entrenar, como ya hacen en países como Alemania. Al referirse a la "apertura al público" de las instalaciones, la Real decidió dar el paso. Otros clubes de LaLiga estaban dispuestos a seguir dicha vía y el CF Fuenlabrada, que milita en Segunda, citó este lunes a sus jugadores -de forma individual- para hacer una medición de grasa. El CSD mandó una 'advertencia' al club madrileño y también le obligó a detener sus controles.

Hay enfado de los equipos: "Es obvio que el trabajo de un futbolista no se puede realizar desde casa. Lo que es esto es una intromisión por parte del Consejo Superior de Deportes. Primero porque no tiene competencias, está suplantando el poder. Les dice que no pueden ir, pero no lo dice la norma", continúa Kiko Domínguez.

Zurutuza, futbolista de la Real Sociedad, mostró este domingo su enfado en las redes sociales: "No entiendo la decisión que se ha tomado de no dejarnos ir a las instalaciones de Zubieta a correr, acudiendo tres personas aun campo de hierba de aproximadamente una hectárea", escribió. El plan de la Real cumplía con todas las recomendaciones: iban a ir de uno en uno para hacer carrera. Nada de entrenamientos en grupo, ni compartir vestuarios.

Jokin Aperribay, presidente de la Real explicó la postura del club y el por qué de la decisión inicial de volver a Zubieta: "Cuando leemos el decreto, lo interpretamos y nos preguntamos quién puede entrar. En el anexo te dice qué establecimientos se pueden y cuáles no se pueden abrir. Al amparo del Real Decreto sí entraba poder ir a nuestro lugar de trabajo, pero con la aplicación de las medidas esenciales, no", comentó.

La Real ha abierto un dilema. ¿Por qué en Alemania sí y aquí no? LaLiga, por su parte, ha hecho varias consultorías y en todas coinciden que tanto la Real Sociedad como el Fuenlabrada estarían perfectamente autorizados por la norma. Al CSD no le corresponde esa competencia. Y, ¿cuándo se volverá? "Habrá alguien que dé un paso adelante o bien desde LaLiga", señala a EL ESPAÑOL el abogado Kiko Domínguez.

"Como haya alguien que decida ir, no se lo van a poder prohibir por el decreto" dice. Y se atreve a dar plazos: "Yo digo que en una semana, si es verdad que están bajando las infecciones y demás, volverán a entrenarse. A cuento de qué los deportistas no pueden trabajar. En 7-10 días volverán", asegura.

Ahora está en manos de los clubes, mientras que desde el CSD insisten en no regresar y mantener firmemente el confinamiento. Pero lo que los futbolistas no pueden hacer, sí lo hacen en otras profesiones. Y cómo los futbolistas, el resto de deportistas presiona para volver a su trabajo y poder entrenar con responsabilidad y cumpliendo las indicaciones.

Antes de que los Juegos de Tokio se cancelaran, el Comité Olímpico Español (COE), que preside Alejandro Blanco, hizo llegar al ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, lo mismo que ahora reclama el fútbol español. Mientras se estudian diferentes escenarios, el fútbol presiona para volver y el CSD recomienda lo contrario. El debate está ahora sobre la mesa de Sanidad, la única competencia para prohibirlo.

