La verdad sobre 'Un juego de caballeros', la serie que arrasa en Netflix y revela cómo nació el fútbol

Netflix se ha convertido en un particular salvavidas en tiempos de confinamiento. La plataforma había ido ganando protagonismo, cambiando la famosa frase de 'sofá, manta y peli' por 'sofá, manta y Netflix'. Entre los estrenos que han llegado este mes de abril se encuentra una miniserie de seis capítulos que narra cómo se formó el fútbol profesional en Inglaterra.

'Un juego de caballeros' tiene parte de realidad y, por supuesto, también de ficción. Los que son muy reales son los protagonistas de esta serie que en pocos días se ha confirmado como uno de los fenómenos de la temporada. ¿El motivo del éxito? La fórmula es juntar al deporte rey con una producción que pueda verse en televisión, ordenadores... Y más en estos tiempos en los que cada vez se echa más de menos el fútbol.

La cuestión es: ¿qué parte de realidad hay en 'Un juego de caballeros'? Pues bien, la trama se centra en las figuras de Fergus Suter -interpretado por el actor Kevin Guthrie- y por Arthur Kinnaird -interpretado por Edward Holcroft-. Ellos se reparten el protagonismo de la trama, pero lo que aquí interesa es quiénes fueron en realidad ambos personajes.

Fergus Suter, el primer profesional

Nacido el 21 de noviembre de 1857 en Glasgow, Fergus Suter era un albañil que pasó a la historia por convertirse en el primer futbolista profesional de la historia. El principio de su carrera como jugador la llevó a cabo en el Partick, de su Escocia natal, pero después se mudó a Inglaterra al ser contratado por el Darwen. Junto a él llegó un Jimmy Love que también aparece en la serie.

Aquí llega una diferencia entre realidad y ficción, ya que Jimmy Love fue el primero en trasladarse a territorio inglés para jugar al fútbol. Volviendo a Fergus Suter, dotado de una calidad técnica que se pone de relieve en la miniserie, él llegó al Darwen para intentar lograr hacer historia. Un club obrero y no profesional, no pagaban por jugar entonces, pero para atraerle hasta allí, Suter sí percibió un salario.

Kevin Guthrie, interpretando a Fergus Suter en 'Un juego de caballeros' de Netflix

Las primeras dudas del resto de compañeros de trabajo y equipo llegaron por su inesperada llegada, unión directa al equipo y porque era bastante mejor como futbolista que como obrero en la fábrica. Sus repetidas buenas actuaciones le llevaron a ser tentado por el Blackburn Rovers en 1870, en el que también aterrizó de la mano de Jimmy Love.

Otra puntualización importante es que en la serie solo se habla del Blackburn, cuando en aquella época fueron coetáneos el Blackburn Rovers, que milita en la actualidad en la segunda división inglesa, y el Blackburn Olympic, que desapareció tras poco más de diez años en acción. El cambio de equipo de Suter y Love desató una gran rivalidad entre el Darwen y el Blackburn Rovers.

Mientras Jimmy Love estuvo poco tiempo en las filas del Blackburn, para años después enrolarse en el ejército británico y fallecer en Egipto; Fergus Suter acabó poniendo su nombre en letras de oro en la historia de este deporte. Él fue el gran artífice de que un equipo, por entonces obrero, como el Blackburn llegase por primera vez a la final de la FA Cup.

El equipo de Darwen en la serie de Netflix 'Un juego de caballeros'

Fue en 1882, pero cayó contra el Old Etonians. Aunque no tardó en quitarse la 'espinita' al conquistar la FA Cup en los años 1884, 1885 y 1886. La serie se toma aquí otra licencia ya que coloca a Suter ganando el título en 1883, pero lo cierto es que no fue así. Aquel curso fue el Blackburn Olympic el que venció al Old Etonians, pero no con Fergus en sus filas.

Fergus Suter solo llegó a jugar un partido con el Blackburn Rover en la liga inglesa. Fue en 1888 ante el West Bromwich Albion, ya que después se retiró. Poco después, en el año 1900, por fin reconoció que le pagaron por jugar al fútbol y que recibía entonces 10 libras por ello, mientras que un obrero de la época recibía 2 como salario.

Arthur Kinnaird, un Lord de récord

De Fergus Suter al otro gran personaje de 'Un juego de caballeros', el Lord inglés Arthur Kinnaird. Este sí que fue también una figura muy importante en el desarrollo del fútbol, pero lo cierto es que al contrario que ocurre en la serie, donde parte se centra en la rivalidad con Suter, ambos solo se enfrentaron en la final de la FA Cup de 1882, la cual se llevó el noble británico con el Old Etonians.

Según los registros de la época, Kinnaird era reconocido dentro de los 'caballeros' como uno de los futbolistas más afamados de la época, pero su semilla en el balompié fue mucho más allá de lo que en la serie se cuenta. El Lord ganó cinco títulos de la FA Cup, poseyendo aun hoy el récord de más participaciones en una final de este torneo. Nueve veces la jugó: cuatro con Wanderes y cinco con Old Etonians.

Edward Holcroft, caracterizado de Arthur Kinniard ante Fergus Suter en 'Un juego de caballeros' de Netflix

Arthur Kinnaird nació el 16 de febrero de 1847 en Kensington (Londres) en el seno de una familia de clase alta que tenía en su poder algunos títulos nobiliarios escoceses. Eton o el Trinity College de Cambridge fueron algunos centros por los que pasó para acabar enfocando su carrera al ámbito bancario, como su familia, además de al fútbol, su gran pasión.

En 1866 comenzó a jugar siempre en clubes inscritos en la Asociación Inglesa de Fútbol, que eran integrados por jugadores de la sociedad alta británica y amateurs. Como curiosidad, a él le atribuyen el primer gol de la historia en propia puerta, en 1877, aunque su insistencia y poder provocó que lo borrarán de los registros.

Antes de retirarse, Kinnaird, pese a haber nacido en Londres, jugó con la selección de Escocia y formó parte del partido que está confirmado como el segundo más antiguo entre selecciones nacionales de todos los tiempos. Los escoceses se enfrentaron entonces a Inglaterra.

Después de colgar las botas, el Lord fue nombrado en 1890 presidente de la Asociación Inglesa de Fútbol, cargo en el que permaneció durante 33 años, muriendo poco antes de la inauguración del mítico Wembley, obra que él impulsó y que quedó como su legado, así como la adscripción a la FIFA del organismo que dirigía.

