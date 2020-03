El Borussia Dortmund vuelve a los entrenamientos... pero de forma limitada

Emre Can, en un partido del Borussia Dortmund Instagram (@bvb09)

El mundo aún sigue batallando con el coronavirus, mientras algunos intentan poder volver a la normalidad. En esas anda inmerso el Borussia Dortmund. El club alemán pretende regresar a los entrenamientos este mismo lunes, aunque todavía no lo ha comunicado oficialmente.

Según ha explicado Emre Can en Sport1, el Borussia Dortmund volverá al trabajo, pero de forma limitada: preparación física y solo por parejas. Con ello buscan recuperar normalidad, rutina. "Creo que seguiremos haciendo lo que estuvimos practicando en las últimas dos semanas", ha comentado el futbolista.

La Bundesliga, como el resto de grandes ligas en Europa, sigue parada por la expansión del coronavirus. Siguiendo el ejemplo del Bayern Múnich, los futbolistas del Borussia Dortmund llevan dos semanas y media confinados para evitar el contagio. Ahora regresarán a los entrenamientos, siempre por parejas, y que así se vean limitadas las posibles vías de infección.

Emre Can con la selección de Alemania. Foto: Instagram (@ec2323)

Todavía se desconoce cuándo se reanudará la competición en el fútbol alemán, algo que también ocurre en Inglaterra, Italia, España o Francia. Emre Can ha asegurado que está como loco por volver a esa rutina: "Me gustaría volver a jugar mañana. Pero sé que no es posible".

Plan durante el confinamiento

Lucien Favre ha planificado el trabajo de sus pupilos durante estas semanas de confinamiento. Tablas que incluyen ejercicios con máquinas de pesas, de correr y bicicleta estática, tal y como ha explicado el propio Emre Can. "No se puede hacer mucho en estos momentos", dijo el centrocampista.

Por otro lado, los futbolistas del Dortmund han renunciado a parte de su salario durante la crisis del coronavirus y el club, el único que cotiza en bolsa de la Bundesliga, ha subrayado que no contempla la opción de la reducción de jornada por la crisis.

[Más información: Estas son las medidas anti Covid-19 que ha impuesto el Leipzig al volver a las sesiones de entrenamiento]