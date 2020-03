Pepe Reina, tras pasar el coronavirus: "Le echan cojones los del piso de 70m2 con tres niños"

Pepe Reina ha hablado en El Partidazo de COPE y ha revelado que la pasada semana estuvo enfermo por coronavirus. No pudo hacerse la prueba, pero sí tuvo síntomas de ello. Aseguró que lo ha superado y que tomó las precauciones necesarias para no contagiar a la gente con la que vive, su familia.

"Esta última semana me ha tocado a mí pasar el bicho. Ha sido una semana distinta, de tener precauciones para no contagiar a la gente que vive conmigo. Aquí test no se hacen a no ser que estés muy mal. Hablando con los doctores, los síntomas que he tenido han sido de ello, sin confirmación oficial de ello pero todo apuntaba a ello", contó sobre su experiencia con el coronavirus.

Su mensaje es claro: "Todo pasa por ser ciudadanos de bien y respetar las normas. Cuanto más estrictos seamos, antes pasará todo. Todo pasa por quedarnos en casa, hacer muy severo este confinamiento y esto tiene que pasar. De toda situación crítica se sale mucho más unido y fortalecido", dijo.

Pepe Reina en el Aston Villa

Tiene claro que lo más importante ahora es la salud de todo el mundo: "El fútbol pasa a un segundo plano. No me importa mucho, la verdad. El bienestar de todos pasa por encima de cualquier otra cosa. No sé si volveremos a jugar esta temporada. Hay que ser prudentes al hablar de fechas o plazos. Entiendo que hay intereses económicos y mucho en juego, pero como en cualquier otro sector".

Además, se niega a jugar a puerta cerrada: "No tiene sentido jugar sin público", dijo. "La gente lo tiene que disfrutar. Nos sentimos más realizados con gente. Más allá de eso, se hará lo que sea más saludable y más seguro".

Sobre su forma de llevar la cuarentena, tiene clara su posición que no todo el mundo puede tener: "Somos gente muy privilegiada. Tenemos una casa grande, con jardín. Yo pienso en la gente que vive en un piso de 70m2 con tres hijos y para mí son gente que le están echando muchos cojones", admitió.

