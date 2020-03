La polémica espantada de Sergi Roberto y el Barça del torneo de FIFA de Ibai Llanos

El torneo de LaLiga organizado por Ibai Llanos ha tenido polémica y ha estado protagonizada por el Barcelona. El club culé estaba anunciado para participar en la competición junto a otros 18 equipos de Primera División (el Mallorca no participaba). Sergi Roberto iba a ser el participante y se debía medir a Edu Expósito, del Eibar. Pero a última hora se conoció que los azulgranas no participarían.

El Barça lo intentó hasta última hora, tal y como anunciaba el propio Ibai Llanos durante el streaming, pero no pudo por un patrocinio suyo. El conjunto azulgrana es imagen oficial del Pro Evolution Soccer (PES), rival directo del FIFA, videojuego en el que se disputan los partidos del torneo de LaLiga. Esa condición podía acarrear problemas para los culés, que han preferido retirarse finalmente.

En un principio, la participación de Sergi Roberto no iba a acarrear ningún riesgo y es que iba a participar a título personal, como habría avisado al Barcelona. Pero LaLiga se convirtió en padrino del torneo de Ibai, lo que ya oficializaba la participación de Sergi Roberto como jugador del Barça.

Ibai Llanos y DjMariio

Todo listo para cuartos

Este sábado se vivió la segunda jornada correspondiente a los octavos de final del torneo. Los jugadores que pasaron a cuartos de final fueron Ruibal, del Leganés (2-0 ante Rubén García, de Osasuna), Guruzeta, del Athletic (2-1 ante Reguilón, del Sevilla), Lucas Pérez, del Alavés (3-2 ante Clerc, Levante), Marcos Llorente, del Atlético (5-3 antes Januzaj, Real Sociedad), Borja Iglesias, del Betis (7-1 ante Jason, del Getafe), Morlanes, del Villarreal (4-2 ante Soler, del Valencia), Asensio, del Madrid (2-0 ante Martínez, del Granada) y Expósito, del Eibar.

[Más información: Asensio gana y el Barça no juega: así quedan los cuartos del torneo de LaLiga de Ibai]