Tebas: "Estoy convencido de que vamos a poder acabar temporada de Liga"

La Liga echó el cierre por el avance del COVID-19 en España e igual que este campeonato, muchos otros en toda Europa -y también en el mundo- hicieron lo mismo. También las competiciones continentales han cesado y es por esto por lo que ha saltado la alerta sobre si se acabarán los torneos, se darán por terminados como se encuentran ahora o si se dejará la temporada en blanco.

Son escenarios muy distintos, pero también sobre los que estudian los distintos organismos nacionales, así como la UEFA. En España aún no se sabe lo que pasará, pero Javier Tebas ha puesto luz al debate en diálogo con Tiempo de Juego de la Cadena COPE. "Estoy convencido de que vamos a poder acabar la competición", ha asegurado.

Después de los positivos que se han dado en las últimas horas en futbolistas de La Liga, el presidente de la institución ha confirmado que un 95 por ciento ya está teletrabajando. Además de incidir en que está "convencido" de que se terminará "la temporada". "Trabajamos con otras ligas para cuadrar fechas", ha apuntado.

Problemas económicos

El parón influye en los equipos y también en el dinero que reciben de patrocinios, así como los medios de comunicación. Y es que el fútbol es un negocio que mueve miles de millones. "No es solo no recibir los derechos audivisuales de España, sino también los de la Champions. Los patrocinios... todo entra en revisión", ha señalado Tebas.

"A nivel económico, la industria del fútbol es la que más dinero mueve y da dinero del mundo. Estamos hablando de unos 20 mil millones de euros por temporada. Directamente del fútbol, no estoy hablando de programas... Si el fútbol no continúa, anunciantes para programas de radio o televisión también pueden caer", ha añadido antes de volver a poner el foco en lo deportivo: "La noticia no es esa, sino cómo trabajamos para terminar todas las competiciones de Europa".

