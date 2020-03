El Getafe, dispuesto a ser eliminado de la Europa League por el coronavirus: "No vamos a ir a Milán"

Ángel Torres, presidente del Getafe, aseguró este martes que su equipo no viajará a Italia para enfrentarse al Inter "le pese a quién le pese", y añadió que lo más "sensato" sería aplazar el choque de ida de los octavos de final de la Europa League.

El máximo mandatario del conjunto madrileño, en declaraciones a El Transistor de Onda Cero, se mostró contrario a disputar el partido frente al cuadro italiano porque "el lugar del partido está en el principal foco del coronavirus".

"O se saca el partido de allí o se aplaza. Lo más sensato sería aplazarlo. Salvo que esto cambie mucho el Getafe mañana no va a viajar a Italia. El Getafe no va a volar. No vamos a ir a Italia le pese a quién le pese", comentó.

Además, declaró que pidió a la UEFA que se busque otra alternativa a jugar en Milán porque su equipo no tiene la "necesidad" de meterse en el foco del coronavirus. También desveló que ha pedido ayuda a la Federación Española de Fútbol para que exija "la suspensión".

"Si tenemos que perder la eliminatoria la perderemos. Yo no voy a ser el que asuma correr ningún tipo de riesgo. Nos hace mucha ilusión pero si tiene que ser así, será", añadió.

"Me han dicho que pida un permiso especial al Ministerio de Fomento pero yo no voy a pedir ningún permiso. No voy a ir a un lugar dónde no quiero ir", apuntó.

Por último, informó de que ha hablado con el Inter y trasladó que desde el club italiano reconocen que es "incomprensible" que el Getafe tenga que viajar a Milán. "Yo no voy a consentirlo", concluyó.

AIC y AFE solicitaron la suspensión

Las asociaciones de futbolistas italianos (AIC) y españoles (AFE) han emitido este martes un comunicado conjunto en el que piden a la UEFA que los partidos entre equipos de ambos países "sean suspendidos para que se disputen en el futuro en condiciones de mayor seguridad y menor emergencia nacional" en las dos naciones.

Ambos organismos se han pronunciado conjuntamente "ante la gravísima realidad que afecta a toda la sociedad en general, y en especial a la de ambos países".

AIC y AFE consideran que "la situación que se está viviendo en Europa, sobre todo en Italia y en España, respecto a la grave crisis sanitaria debida a la difusión del virus Covid-19, está enfrentando a todos a adoptar decisiones contundentes y desgraciadamente inevitables".

Recuerdan que "cuatro eliminatorias a disputar entre equipos italianos y españoles", de Champions League y Europa League, "fueron programadas y el Valencia-Atalanta ya se ha disputado este martes. Mientras, al mismo tiempo, el Gobierno español ha subido el nivel de emergencia, bloqueándose vuelos desde Italia".

"En Italia, el nivel de emergencia nacional sube con el paso del tiempo", subrayan, y añaden que "jugar un partido en Italia, a donde deben viajar Getafe y Sevilla, pondrá en riesgo la salud de muchos futbolistas, de muchas personas".

Además, entienden que "los viajes entre Italia y España, y viceversa, en las próximas semanas, previsiblemente serán aun más peligrosos y complicados. Por lo tanto, el riesgo que conlleva que se disputen partidos en Italia y España es más que evidente, se jugarían en condiciones de emergencia nacional por parte de los dos países".

Por ello, AIC y AFE, conjuntamente, "piden a la UEFA que los partidos entre equipos italianos y españoles sean suspendidos para que se disputen en el futuro en condiciones de mayor seguridad y menor emergencia nacional en los dos países".

"El problema ocasionado por el Coronavirus es una cuestión de carácter global, no es sólo de Italia y España. Por ello, ambos sindicatos confiamos en que se abra una seria reflexión sobre la programación de los próximos partidos de competiciones europeas, teniendo en cuenta en todo momento que la gravedad de la emergencia sanitaria va subiendo sin parar con el paso del tiempo", concluye la nota de prensa conjunta.

