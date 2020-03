El PNV quiere boicotear la Copa del Rey: Athletic y Real Sociedad, con la camiseta de Euskadi

Athletic y Real Sociedad se clasificaron para la final de la Copa del Rey 2019/2020 después de superar en semifinales a Granada y Mirandés, respectivamente. Histórico partido que tendrá como escenario La Cartuja de Sevilla. Una final inédita que está dando mucho de qué hablar y eso que no se juega hasta el próximo 18 de abril.

En los últimos años, este partido ha servido como plataforma para los independentistas o para los aficionados que están en contra de la figura del Rey de España. De cara a esta nueva edición de la final, inquieta que pueda volver a ocurrir una nueva pitada al himno. Pero también que se orqueste un boicot mucho mayor.

¿Por qué? Por unas declaraciones del portavoz del PNV en el Congreso. Aitor Esteban ha lanzado una petición a Real Sociedad y Athletic: que tanto los futbolistas de uno como del otro equipo salten al terreno de juego de La Cartuja luciendo la camiseta de la selección del País Vasco.

Mensaje del PNV

"Me gustaría ver una implicación de los jugadores, que salieran con la camiseta de Euskadi al campo para recordar lo que quiere este pueblo. Por encima de ideologías, en eso nos íbamos a poner de acuerdo, no iba a pasar nada, no se rompe España ni el Estado, sería una manera de encauzar las reivindicaciones nacionales de este país y de reconocernos como nación", dijo Aitor Esteban.

Aitor Esteban, portavoz parlamentario del PNV, en rueda de prensa EP

"Me gustaría ver a los dos equipos saliendo con la camiseta de Euskadi, para decir 'nos gustaría que Euskadi estuviera compitiendo a nivel internacional y que hubiera estado en esta Eurocopa y en las próximas competiciones'", añadió el representante del PNV en declaraciones para Radio Popular. Unas palabras que parecen un claro llamamiento al boicot de la gran fiesta del fútbol español. O, en otras palabras, volver a utilizar este deporte para hacer política.

