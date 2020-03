Antonio Torres, el exárbitro que quiere presidir la RFEF: "Conmigo España ganará el Mundial"

Las elecciones a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) están al rojo vivo en las últimas semanas. Iker Casillas, jugador del Oporto, y Luis Rubiales, presidente del organismo, rivalizan por el cargo. Sin embargo, ambos podrían tener que lidiar con otro candidato.

Antonio Torres, exárbitro y candidato en 2018 a las elecciones de la Federación Catalana de Fútbol, ya anunció sus intenciones de presentarse a la RFEF para competir con Rubiales y Casillas por el cargo. Para poder presentarse oficialmente como candidato a la presidencia, Torres debe conseguir el 15% de avales de los miembros de la Asamblea: 21 componentes de los 140 que componen el estamento.

Torres jugó en el Sabadell, en el Gimnástico Mercantil y en el Terrasa durante los diez años que disfrutó como futbolista. Posteriormente, con la mayoría de edad cumplida, pasó 18 arbitrando –seis de ellos, en Segunda División B–.

Antonio Torres en un acto

Ahora intenta transmitir su sabiduría en las reglas de juego para instruir a los más jóvenes en el fútbol base. Un conocimiento que quiere llevar a la RFEF. EL ESPAÑOL ha podido hablar con Torres para conocer los entresijos de su candidatura.

¿Es oficial su candidatura a las elecciones para presidir la RFEF?

Ya he hecho los trámites para ser candidato para presidir la RFEF. Luis Rubiales me ha dado el visto bueno y me ha deseado suerte en el proceso electoral. Igual que Iker Casillas.

¿Cómo surge su intención de intentar presidir la Federación?

Esto surge porque yo en el año 2018 me presenté a las elecciones de la Federación Catalana, pero las tuve que impugnar porque las convocaron en las vacaciones de verano y no me dio tiempo a conseguir los avales.

Mi vida siempre ha sido el fútbol, he sido un jugador muy técnico, fui árbitro profesional y soy profesor experto en reglas de juego. Esto lo hago para que los niños crezcan hacia arriba y para intentar ganar el Mundial de aquí a doce años seguro.

Antonio Torres

¿Cómo pretende conseguir que España gane el Mundial?

Aportando los conocimientos que yo tengo en arbitraje y reglas de juego, que hay un montón de trampas. Explicaré a los jugadores cómo sacar mayor provecho en rendimiento con las reglas de juego, y creo que España puede ganar otro Mundial conmigo en el cargo.

¿Con trampas se refiere a engañar a los árbitros?

Hay muchas cosas en el reglamento que no están bien. No es engañar, es sacar provecho.

¿No cree que con Casillas y Rubiales también se puede ganar el Mundial?

Con Casillas sí creo que España pueda ser campeona del mundo, con Rubiales no. Creo que Iker entiende más de fútbol, ha sido un porterazo y lo ha ganado todo con el Real Madrid y la Selección.

¿Qué opina de la gestión de Rubiales desde que es presidente de la RFEF?

No me ha gustado la Supercopa de España en Arabia Saudí. Si él se declara demócrata no tiene que llevar a la Selección allí. Lo ha hecho por dinero porque la marca España vende mucho y la Federación necesitaba dinero. Creo que Rubiales perjudica a la RFEF.

La Supercopa no le gusta, ¿pero la nueva Copa del Rey? ¿Qué le parece el nuevo formato?

A mí me ha parecido bien que se haya jugado a partido único, porque los equipos de Segunda B y Tercera han tenido más opciones. Ahí están clubes como Mirandés, Cultural Leonesa... Se está viendo más competitividad.

Luis Rubiales rfef.es

¿Y Tebas? ¿Qué opinión tiene sobre su desempeño en LaLiga?

Creo que si Tebas lleva sus cuentas bien y hace negocio para la marca España, me parece perfecto. Lo que sí creo es que el dinero debe repartirse para mejorar el fútbol base para que los niños no tengan costes por jugar.

¿Ya tiene el 15% de los votos necesarios para presentarse como candidato?

Estoy trabajando en conseguir los 21 avales y en tener una reunión con Irene Lozano -presidenta del CSD-. Tengo exfutbolistas detrás de mi candidatura como Antonio Pérez Ayllon o Jaume García.

¿Tiene relación con Rubiales o Casillas?

No tengo relación con ellos, pero me gustaría conocer especialmente a Iker Casillas.

Iker Casillas, durante un acto REUTERS

¿Ve factible tener alguna opción de ganar?

Lo veo casi imposible, pero también David ganó a Goliat. Yo quiero ser presidente, pero si no me gustaría unirme a Casillas y poder ofrecerle mis votos. Estoy dispuesto a apoyarle si lo necesita. Me gustaría poder hablar con él.

Más concretamente, ¿qué medidas propone usted?

A mí me gustaría poder hacer un debate en la televisión pública y otro en la privada. Creo que sería importante para el fútbol, al final es un ente muy importante que maneja casi un 2% del PIB español y hay que darle relevancia. Que la gente se entere del programa de cada uno.

¿Algunas medidas que propongas en tu candidatura?

Primero, que los niños no pagarán en el fútbol base, salvo los que tengan poder adquisitivo para hacerlo; segundo, en el VAR todos los árbitros fuera, serán exfutbolistas, de Primera División y Segunda, los que estarán. Los elegiré yo y los formaré en las reglas de juego; tercero, que en el terreno de juego, los árbitros y asistentes serán 50% colegiados y 50% exprofesionales del fútbol.

Antonio Torres

También propongo que en el fútbol base exista un Fair Play como en el rugby, en el que después de los partidos haya hermandad y todos se vayan de vermú juntos; y que todos los entrenadores, jugadores y árbitros que estén implicados en amaños de partidos sean expulsados a perpetuidad mientras yo estuviera en el cargo.

¿Le preocupa más el fútbol base o el profesional?

Me preocupan los dos, pero si desde abajo creces con unos valores es muy importante, como en Dinamarca o Finlandia. Me interesa que los niños crezcan con un nivel alto.

