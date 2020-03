El mensaje de Erling Haaland a Leo Messi y Neymar: ¿guiño al Barça?

"Ver Messi e @neymarjr também é fantástico."



Se liga no que Haaland falou sobre o jogador do @FCBarcelona e o camisa 10 do @PSGbrasil, em papo EXCLUSIVO com o repórter @marcelobechler! E aí, concorda com o cara? #CasaDaChampions pic.twitter.com/pagSqHLquo