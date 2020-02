Beckham y su proyecto del Inter Miami: "¿Fichar a Cristiano y Messi? Quiero a los mejores"

El próximo 1 de marzo, el Inter Miami se estrena en la MLS. Por este motivo, David Beckham ha acudido al plató de Tonight Show de Jimmy Fallon para hablar de este ambicioso proyecto en el que se ha embarcado. El inglés fue uno de los futbolistas más famosos de principios de siglo. Un físico potente y un guante en la pierna derecha que le convirtieron en el jugador más mediático del planeta.

Ahora Beckham vuelve al fútbol, aunque no para vestirse de corto, sino para liderar un proyecto en la liga de Estados Unidos. El ex del Real Madrid habló de algunos posibles nombres que redondearían su proyecto: "Hay grandes oportunidades en Miami y he contactado con muchos jugadores distintos con posibilidades de llegar al equipo. Como cualquier dueño, quieres a los mejores jugadores".

"Y si tenemos oportunidad de traer a futbolistas como Cristiano o Messi... Tengo una enorme admiración por ambos como deportistas. Si podemos traerlos, entonces genial", ha comentado David Beckham en el famoso programa de la televisión estadounidense. Un sueño, por ahora, imposible, ya que ambos saben que para seguir luchando por el Balón de Oro deben jugar en un equipo puntero de Europa.

'Filosofía Ferguson'

Beckham ha revelado que la filosofía que está siguiendo a la hora de acometer fichajes es la que aprendió de su mentor. "Una de las cosas que siempre me enseñó Sir Alex Ferguson, mi entrenador en el Manchester United, es que 'quien quieras que traigas, tiene que ajustarse correctamente al club'", ha explicado el inglés.

David Beckham, en la presentación de su nuevo proyecto en el Inter Miami Reuters

"No se trata de traer el nombre más grande, la mayor personalidad o el mejor jugador. Se trata de traer al jugador que mejor encaje con el resto. Pero como digo, si queremos traer a esos jugadores, tenemos una gran oportunidad", finalizó David Beckham en el programa de Jimmy Fallon.

[Más información - Inter Miami: los planes del club que fundó Beckham, que va a por Modric y ya tiene el 'sí' de Neymar]