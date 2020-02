La confesión de Alberto Moreno sobre el calvario con sus lesiones y lo que le espera al Atleti en Anfield

El jugador del Villarreal Alberto Moreno se mostró este miércoles satisfecho de volver a jugar con su equipo tras varias semanas de baja después de que las lesiones no se lo hayan permitido por ahora, lo que le ha llevado a pasarlo "bastante mal" al no haber estado nunca en su carrera tanto tiempo de baja.

Moreno jugó los noventa minutos ante el Atlético de Madrid el domingo pasado tras haberse perdido cinco partidos seguidos debido a una lesión muscular, dolencia que le ha alejado de los terrenos de juego en dieciséis ocasiones más durante esta temporada.

El defensa lamentó ante los medios la larga duración de sus lesiones ya que recordó que solo había tenido hasta la fecha lesiones "de días" y nada que ver con las que ha sufrido en el Villarreal, si bien destacó la ayuda del personal del Villarreal, de los que dijo que le han "ayudado mucho y le han quitado hierro al tema".

"Vine para poder recuperar mi nivel y las lesiones no me lo han permitido", aseguró Moreno, que espera no recaer para así poder "coger minutos y ritmo de juego" en lo que resta de temporada. "Las expectativas eran altas y no he podido ayudar y estar con el equipo", agregó el jugador andaluz.

El Atlético y Anfield

El jugador del Villarreal Alberto Moreno declaró ante los medios que el Atlético de Madrid "sufrirá mucho" en la vuelta de los octavos de final de la Champions League en Anfield Road ante el Liverpool, al que da "más opciones" de pasar la eliminatoria que al equipo madrileño.

Moreno pasó cinco temporadas en Anfield, desde el curso 2014/2015 hasta el 2018/2019, donde jugó noventa partidos e integró la plantilla que conquistó la Champions League en su última campaña como jugador del equipo inglés.

"Sé lo que aprieta Anfield y tengo claro que el Atlético va a sufrir mucho", comentó el defensa sobre el ambiente que espera al equipo madrileño, al que ensalzó porque considera que el Atlético de Madrid es uno de "los mejores equipos de Europa y puede ganar a cualquiera".

El jugador del Villarreal ve igualada la eliminatoria y, aunque da al Liverpool "más opciones de pasar", asegura que a un solo partido y con un ajustado 1-0 en la ida, "cualquier cosa puede cambiar"