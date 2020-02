La reacción más mexicana de Aguirre por las salidas de Braithwaite y En-Nesyri: "Nos chingaron"

El fichaje de Braithwaite por el FC Barcelona sigue trayendo cola. Esta vez, le ha tocado al técnico del Leganés, Javier Aguirre, en la rueda de prensa previa al partido del domingo ante el Celta, que es vital para el conjunto pepinero. "Creo que nos chingaron, como se dice en México. Tú no te imaginas que yendo en último lugar nos 'zumben' a dos jugadores, así, ¡Pum! 'Ventilao'. Pero hoy ha salido el sol y mientras la FIFA nos deje jugar con once fantástico. Yo estoy contento con lo que tengo", señalaba.

Y es que en menos de un mes, el entrenador mexicano ha visto como le desmantelaban la delantera. Primero el Sevilla, llevándose a En-Nesyri, y luego el Barça, haciendo lo propio con el delantero danés. Respecto a esto, el técnico comentó que tanto los jugadores "hicieron lo que tenían que hacer en este club, entregaron lo mejor que tenían. Y ya está. No puedo, no debo y no quiero lamentarme pensando en lo que hubiera pasado. Aportaron lo que tenían que aportar y ahora le toca a otro hacerlo".

Aún así, afirma que lo único importante en Butarque es el Leganés: "Vital aquí sólo el escudo y el cuore. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué llore? Aquí tengo 26 jugadores muy buenos y sería una falta de respeto decir que estamos jodidos. Vamos a Vigo a tope, con fuerza".

La plantilla del Leganés durante un entrenamiento Twitter (@CDLeganes)

El papel Braithwaite en el Barça

Al ser preguntado sobre qué consejo le daría al club catalán con la incorporación del Martin, el mexicano no quiso mojarse: "no sé qué le va a aportar Braithwaite al Barça. No lo voy a decir, ellos sabrán por qué le ficharon".

No quiere ser injusto con la plantilla

"Nunca me había pasado que te saquen a un jugador en un día, no te lo imaginas. Tengo 26 jugadores, sería una falta de respeto decir que estamos jodidos, porque son buenísimos jugadores"

Atlético y Getafe, como inspiración

"Ya no sé qué inventar, se me acabaron los conejos de la chistera... Vamos a pelear como animales, con el ejemplo del Getafe y del Atlético esta semana. Los chicos están bien".

A por la salvación sin excusas

"No voy a permitir el más mínimo pretexto para no dar absolutamente todo. Hay que jugar cada pelota como si fuera la última. Y el que no lo entienda, estará fuera de la lista o en el banquillo. El reto es mayúsculo, necesitamos a la afición y están con nosotros".

[Más información: La rajada del Leganés por la salida de Braithwaite: "El Barça sabía el perjuicio que nos hacía"]