La rajada del Leganés por la salida de Braithwaite: "El Barça sabía el perjuicio que nos hacía"

El Leganés se ha pronunciado inmediatamente tras el fichaje de Martin Braithwaite por el Barça. El conjunto pepinero ha visto como se iba un jugador con el mercado cerrado y han demostrado su cabreo por la situación de indefensión en la que se quedan debido a que la actual normativa ahora no les deja a ellos fichar.

Lo ha hecho por medio de su director general, Martín Ortega, que ha dejado claro que "es un daño casi irreparable", pero que gastarán "todas las balas posibles para intentar solventarlo".

"Queremos alzar la voz. El perjuicio es enorme. No entendemos de ninguna manera la regulación actual. Que a un equipo, porque se lesione un jugador de larga duración, pueda de forma unilateral, traslade ese problema al 100% al Leganés", explicaba el director general del club del sur de Madrid.

No se quejan porque el Barça haya fichado un jugador suyo, si no por el hecho de que no se ha hecho de una forma negociada. "Entenderíamos que la normativa habilitase una autorización al Barcelona para llevar a cabo un fichaje mediante mutuo acuerdo, pero no mediante esta fórmula, con el pago de la cláusula de rescisión", continuó un Martín Ortega bastante cabreado.

Braithwaite celebra un gol con el Leganés EFE

Piden poder fichar

El Leganés también ha hecho oficial que desde el mismo momento en el que el Barça depositó la cláusula de 18 millones por Braithwaite, ellos pidieron a la Real Federación Española de Fútbol formalmente que les autoricen un fichaje de última hora.

"Recibimos ayer contestación. La RFEF comunica a LaLiga y a nosotros que no ven conveniente trabajar sobre hipótesis y sin hechos consumados. En el caso de que sucediera lo que ha pasado, tendría que ser el Leganés el que hiciera la solicitud. Hace 20 minutos que el jugador ha depositado la cláusula y ya hemos hecho la solicitud a la Federación. Quedamos a la espera de respuesta", explicó Martín Ortega.

En principio, La Liga dirá que no a esta solicitud por lo que el Leganés se quedaría sin poder reforzarse tras la salida de Braithwaite. El equipo que pelea por la salvación se queda en cuadro en su zona atacante.

Dan las gracias a Braithwaite

Martín Ortega dejó en todo momento claro que Braithwaite "ha sido un caballero". "Ayer aun siendo conocedor de lo que podía pasar, entrenó con sus compañeros con normalidad. Sabiendo que se podía lesionar. Ha sido un grandísimo profesional en el Leganés. Hasta que ayer vino a despedirse de todo el personal del club y a informarnos de la situación que tenía. Le deseamos la mayor de las suertes", comentó el director general.

También quiso mandar un mensaje a toda la afición y dejó claro que "aquí nadie va a bajar los brazos". "Nos ha costado mucho mantenernos en Primera. Aquí, desde el primero hasta el último daremos esfuerzo. Tenemos plena confianza en nuestra plantilla y en los delanteros. También en el cuerpo técnico. Vamos a luchar hasta el final", finalizó Martín Ortega.

