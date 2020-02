Marçal Lorente contesta a Gerard Piqué: "No entiendo que siempre quiera ser protagonista"

Gerard Piqué se convirtió en noticia, una vez más, por un tuit en el que llamaba "títere" a un periodista del diario Mundo Deportivo. El profesional de la comunicación en cuestión es Marçal Lorente, quien escribió en Twitter un mensaje en el que defendía la figura de Bartomeu.

"Hace muchos años que conozco el entorno del Barça y la idiosincrasia del socio/a culé y afortunadamente cada vez es menos manipulable y más inteligente y sabe identificar perfectamente quién quiere llegar al Barça para utilizarlo por sus intereses mediáticos, políticos y económicos", rezaba el mensaje del periodista.

Piqué le llamó entonces "títere" y el periodista ha hablado sobre este lamentable episodio en El Golazo de la Tarde. Marçal Lorente ha asegurado que le "sorprendió" todo porque él estaba "medio dormido". "Me sorprende que me responda a un tuit no deportivo, sino a algo que tiene que ver con el entorno del Barcelona", ha dicho.

Gerard Piqué se queja con el Barcelona EFE

"También me sorprende que esté atento a lo que dice un periodista en Twitter y no tiene ningún tipo de argumento para llamarme títere", ha continuado diciendo el periodista para después señalar que no es sospechoso por ser un hater del central: "Yo a Gerard Piqué lo he elogiado muchísimo, siempre he dicho que era muy adecuado para el Barcelona e incluso llegué a decir que era el mejor del mundo".

"Esta temporada sí he sido más crítico con él, igual es por eso", ha añadido un Marçal Lorente que no ha dudado en lanzar un dardo al defensa: "No entiendo que en cada fiesta que se monta en el Barcelona, él quiera ser protagonista. Tampoco creo que se deba defender a un futbolista por criticar a un periodista. Es un menosprecio que ha hecho, se puede criticar, pero con respeto".

Independiente y libre

"No ofende quien quiere, sino quien puede. No estoy preocupado. Soy un periodista independiente y libre. No entiendo que cuando hacemos una crítica, un jugador pueda pensar que estamos sincronizados con la directiva o con gente por interés. Los periodistas damos nuestras opiniones, acertadas o desacertadas, pero deben respetarse siempre que se hagan desde el respeto", ha finalizado Marçal Lorente.

