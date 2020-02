Neymar estalla contra el PSG y arma un nuevo lío en el club

Neymar Jr. fue el mejor del PSG en la ida de los octavos de final ante el Borussia Dortmund. Su equipo cayó derrotado en el Signal Iduna Park (2-1), pero suyo fue el gol de los parisinos y eso que había dudas de su presencia en el partido durante los días previos. La razón es que el brasileño no había jugado durante los últimos partidos con sus compañeros por culpa de un golpe en las costillas.

Pero Neymar no se mordió la lengua y expresó su malestar con el club y el cuerpo técnico por dejarle sin jugar desde el pasado 1 de febrero. Responsabiliza al PSG de no dejarle jugar: "Es difícil quedarse cuatro partidos sin jugar. Por desgracia, no fue mi decisión, fue algo del club y de los médicos. Fueron ellos quienes tomaron esta decisión, pero a mí no me gustó", señaló.

Neymar siguió explicando en zona mixta cómo se trató el asunto en el club, pese a que él insistía en volver a jugar: "Discutimos mucho sobre esto. Yo me sentía bien y quería jugar, pero el club tenía miedo y fui yo quien sufrió al final", expresó.

Neymar celebra su gol contra el Borussia Dortmund Reuters

Todo se debe a un golpe que sufrió el pasado 1 de febrero en las costillas durante el partido contra el Montpellier. Se perdió cuatro encuentros seguidos (Nantes, Lyon, Dijon y Amiens) y reapareció este martes en el partido de Champions en el que el gran protagonista fue Haaland con su doblete con el que doblegó al PSG.

[Más información: Haaland retrata al PSG con una exhibición dándole la victoria al Dortmund]