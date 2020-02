El lío montado por Fabio Capello por sus comentarios sobre el fútbol femenino

Fabio Capello fue uno de los protagonistas de la gala de los premios Laureus, aunque no por un motivo positivo. El técnico italiano dio su opinión sobre el fútbol femenino, creando un gran revuelo. Su argumentación, una tanto controvertida, ha generado muchas reacciones y ha recibido críticas por ello.

"Creo que en el fútbol la portería es demasiado grande para las mujeres y el campo demasiado amplio. El tamaño de la portería hace que sea muy difícil para las mujeres porque en el fútbol tienes que saltar. Cuando las mujeres juegan a baloncesto o a voleibol, la canasta y la red se bajan porque no son tan altas como los hombres", aseguró Capello.

La opinión del italiano es algo con lo que llevan luchando en el fútbol femenino durante los últimos años, en los que comentarios de la misma índole se han ido repitiendo hasta ahora. Capello obtuvo replica en Berlin, Jill Ellis les respondió con rapidez.

La exseleccionador estadounidense contestó lo siguiente: "Con el debido respeto, no estoy de acuerdo. Cada vez más vemos mujeres más altas en el fútbol femenino. La pureza del juego es lo que todos amamos. No creo que tengamos que cambiar las reglas. Tenemos porteras de más de 1′80 metros. El nivel atlético de las mujeres está aumentando y seguirá evolucionando", sentenció.

Messi y Hamilton, deportistas del año

En otro orden, el futbolista argentino Leo Messi fue reconocido con el Premio Laureus 2020 al mejor deportista masculino del año, galardón que compartió con Lewis Hamilton, piloto de Fórmula 1, tras quedar ambos igualados en las votaciones en la gala celebrada en Berlín.

El atacante excusó su ausencia en la gala y se mostró honrado por el reconocimiento en un vídeo: "Me hacía mucha ilusión poder estar por lo que significa y quiero enviar este mensaje para agradecer a la Academia por haberme entregado este reconocimiento. Es un premio muy importante y me siento especialmente honrado por ser el primero en ganarlo en un deporte de grupo".

