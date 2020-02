Iñaki Williams y sus salidas nocturnas: "Yo soy de ron cola, un cubata, otro y luego otro"

Iñaki Williams ha visitado El Hormiguero este lunes. El delantero del Athletic se convirtió en un héroe tras el gol al Barcelona que supuso el pase a semifinales de la Copa del Rey. El futbolista ha hablado sobre el tanto y el partido, considerándolo uno de los mejores días de su vida.

No obstante, la duda de si el tanto pertenecía a Sergio Busquets, en propia puerta, estuvo en el aire. "Para uno de los pocos que meto y me lo quieren quitar. Cuando marcamos vinieron todos celebrando y me llevé un pisotón que todavía tengo el empeine hinchado", explicó.

Williams confesó su sensación al anotar un tanto: "El gol es como un orgasmo, cuando rebasa la línea de gol... Es algo que estás fuera de ti, ves a la gente gritando 'puto amo' y tú te crees dios en ese momento". También habló sobre la persona más importante en su vida: su madre.

Williams celebra el único gol del partido EFE

"Nos han dado la vida a mi hermano y a mí, nos han dado todo, son unos superhéroes. Les debemos todo. Saber que tus padres han caminado por el desierto del Sáhara, descalzos, que han visto a gente muriendo por el camino. Les metieron en una cárcel como criminales de guerra y gracias a gente buena llegaron a Bilbao. El destino quiso que yo naciera en Bilbao y por eso soy jugador del Athletic. Quizá si hubiera nacido en otro lugar del mundo no sería futbolista", reconoció.

Además, explicó que su madre le llevaba en la tripa en la valla de Melilla. "Se jugó su propia vida y la de su hijo teniéndome en la tripa y me hace no olvidarme de dónde vengo y de lo que han sufrido mis padres. Estoy muy agradecido de tener la madre que tengo", agregó.

El futbolista del Athletic apuntó que cuando les habla en ghanés es que algo han hecho mal. "Es duro, es como vasco, con acento fuerte. Curiosamente solo sabe algunas frases en este idioma: 'Por favor', 'qué tal' y '¿me das dinero, mamá?'", afirmó.

Plato favorito: arroz con huevo y salchichas

Williams habló sobre sus hábitos alimenticios: "Entre semana me cuido bastante, cuando ganamos y hay fiesta me pego atracones. Mi novia dice que como la hostia. No me suelo privar porque entrenamos mucho y lo quemamos. Mi favorito es el arroz de mi madre con huevo y salchichas".

Aunque también se le preguntó sobre sus salidas nocturnas: "¿A quién no le gusta salir y a veces desfasar con los colegas? Soy de ron cola, me gusta, un básico. Ron cola, un cubata, otro y luego otro".

Por ultimo, Iñaki Williams condenó el episodio racista que vivió en el encuentro ante el Espanyol en su estadio. "Fueron doce o quince impresentables. La gente tiene que ver que eso está mal y tenemos que educar a los más jóvenes porque los niños imitan a los mayores. No por mí, pero la gente que vende en la calle... Esa gente sí sufre, la gente que viene de fuera a buscar dinero para enviar a su familia. Que sufran esto no es de recibo", concluyó.

