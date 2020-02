"Messi y Cristiano Ronalo pueden jugar juntos"

Se desconoce lo que sucederá con dos de los mejores jugadores de la historia del fútbol: Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Ambos jugadores tienen caminos muy diferentes pero nunca se sabe si en los próximos años su destino puede ser el mismo. Ariedo Braida, exasesor de fútbol internacional del Barcelona, ha dejado esta posibilidad en el aire.

El dirigente italiano ha concedido una entrevista para Radio anch'io sport en la que ha confirmado que no ve imposible que el argentino acabe dejando la disciplina azulgrana: "Messi es un jugador extraordinario, está muy bien en Barcelona, está allí desde que tenía 13 años y vive con su familia. Es difícil que salga, pero no imposible".

Además, Braida ha aprovechado para deshacerse en halagos ante ellos y resaltar la compatibilidad entre ambos: "Son dos futbolistas tan buenos que con un buen entrenador podrían funcionar. Pueden jugar juntos".

Ariedo Braida, exasesor del Barcelona EFE

También analizó el próximo choque de Champions League del Barcelona ante el Nápoles. El exasesor azulgrana manifestó que el club "tiene muchas dificultades fuera de casa". "El Nápoles tiene una gran oportunidad de vencerlo en San Paolo. No será fácil, pero, en mi opinión, el Barça tiene muchos problemas, especialmente en defensa. No es casualidad que haya perdido varios partidos esta temporada", concluyó.

Guerra abierta en el Barcelona

La opción de que Messi abandone el FC Barcelona volvió a tomar importancia tras los últimos problemas que surgieron en el seno del club azulgrana. Abidal lanzó unas declaraciones que no sentaron nada bien al delantero y que provocaron su respuesta: "Sinceramente no me gusta hacer estas cosas pero creo que cada uno tiene que ser responsable de sus tareas y hacerse cargo de sus decisiones".

"Los jugadores de lo que pasa en la cancha y además somos los primero en reconocer cuando no estuvimos bien. Los responsables del área de la dirección deportiva también deben asumir sus responsabilidades y sobre todo hacerse cargo de las decisiones que toman", sentenció a través de las redes sociales. Unas palabras que han abierto una guerra en el Barcelona.

