La rajada de Petit contra Messi: "Fracasaria en la Premier League, no es Cristiano Ronaldo"

El debate de quién es el mejor jugador del mundo y de la historia estará presente siempre. Para algunos es Leo Messi, para otros Cristiano Ronaldo. Ambos lo han ganado todo con sus respectivos clubes, pero el jugador portugués ha estado en varios equipos, por lo que ha podido experimentar diferentes ligas como la Premier League, La Liga y la Serie A.

Este fin de semana, Ronaldo se ha convertido en el primer jugador en toda la historia del fútbol capaz de marcar en más de diez jornadas seguidas en dos de las cinco grandes tras marcar en la derrota de la Juventus por 2-1 ante el Verona.

Emmanuel Petit, exjugador francés del FC Barcelona, realizó unas declaraciones comparando negativamente a ambos futbolistas y atizando al jugador argentino.

"Creo honestamente, que Leo Messi no esté hecho para la intensidad de la Premier League. No le gusta que estén todo el rato dándole patadas y apretándolo. No está acostumbrado porque en La Liga está protegido. Messi no es Cristiano Ronaldo, fracasaría en la Premier League".

También habló sobre la posibilidad de ver a Messi jugando en algún equipo de Inglaterra: "Está claro y sin duda sería un placer para los hinchas verlo en la Premier League pero no veo por qué un club como el Manchester City, por ejemplo, estaría dispuesto a tirar la casa por la ventana para fichar a Leo Messi con 32 o 33 años".

