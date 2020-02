Simeone: "Ojalá podamos demostrar en Liga que estamos vivos"

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, mostró su deseo de que su equipo pueda "transmitir al campeonato" que está "vivo", en el partido de este sábado contra el Granada en el Wanda Metropolitano, en el que recuperará a Koke, del que destacó que es un futbolista que "ve mucho más que los demás".

"Nos enfocamos a mejorar, salir de esta dinámica que no es buena y ojalá que la gente pueda estar mañana como lo ha hecho siempre y nosotros podamos demostrar al campeonato que estamos vivos", proclamó el técnico en rueda de prensa en el escenario del duelo.

"Tenemos todo finales de acá al final en la Liga, donde tenemos un desafío y una responsabilidad importante para poder llegar. Vamos a competir como lo está marcando el campeonato, con equipos que están muy bien. No nos vamos más allá del partido a partido. Siempre hemos creído en eso, creemos en eso y mañana no me imagino otra cosa que un estadio entendiendo la situación del equipo y el equipo entendiendo la situación del campeonato", prosiguió.

Regreso de Koke

Simeone recupera a Koke: "Está volviendo. Veremos si le toca comenzar desde el inicio o entrar con el partido andado. Hablar de Koke es hablar de un futbolista que ha comenzado desde el primer día que llegué acá, que tenía 21 años y estaba cerca de irse al Málaga. De ahí para adelante ha compartido todo nuestro proceso".

Koke, durante un momento del partido ante el Villarreal reuters

"Un jugador importantísimo, táctica y técnicamente diferente. Ve mucho más que los demás. Y, cuando está en el campo, el equipo tiene más posibilidades de crear situaciones de juego que nos permitan acercarnos al gol", destacó el preparador, que reinventará su delantera por las bajas de Diego Costa, Álvaro Morata y Joao Félix.

Bajas en ataque

Ahí apuntan Víctor Machín, 'Vitolo', y Ángel Correa, con la alternativa de Ivan Saponjic. Es la enésima pareja de ataque de esta temporada. "Los entrenadores estamos para intentar tener soluciones y me encuentro en un lugar donde tengo que encontrarlas; este año, el pasado y todos los que llevo en el Atlético de Madrid", declaró.

Diego Costa ya se entrena con el grupo, tras su operación del pasado 21 de noviembre de la hernia discal cervical, pero aún no está listo para volver a la competición. "Esta semana se ha incorporado. Tiene muchas ganas, mucha ilusión y los médicos marcarán el alta cuando entiendan que le corresponde. Para todos siempre es una ilusión y un entusiasmo tener a Diego Costa cerca, porque es importante para el grupo y cuando le toque volver tendremos a un jugador que siempre nos ha dado mucho", resaltó.

Continuidad a Llorente

En el once se prevé la continuidad de Marcos Llorente. "A mí me invita que el equipo vaya más arriba a jugar cuando juegue cualquier futbolista; después se puede hacer o no, porque también hay un rival que juega. Marcos tiene mucha vitalidad, mucha fuerza y su aceleración en el traslado de la pelota es una de sus virtudes y hace que el equipo pueda progresar metros en el campo. Estamos viendo cómo armar el medio para mañana, pero necesitamos la energía de él y de todos lo que van a participar mañana", explicó.

Marcos Llorente, en un entrenamiento EFE

Enfrente estará el Granada. "El ganar siempre es positivo para alimentar el ego, el orgullo y la dinámica de competir. El Granada está en esta situación muy positiva para ellos. Son merecedores de este momento que están viviendo. Han trabajado muy bien desde que empezó la temporada, han tenido una caída allá por diciembre, pero han recuperado puntos en la Liga importantes, están haciendo buen fútbol y sino no llegas a una semifinal de la Copa del Rey", dijo.

