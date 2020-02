"Es un club de payasos": así fue la rajada de un ex del Barça contra la directiva azulgrana

La eliminación de la Copa del Rey ha agravado la crisis en Can Barça. El club azulgrana llegaba a la eliminatoria en San Mamés con un incendio en Barcelona tras el cruce de declaraciones entre Éric Abidal y Leo Messi, la recaída de Ousmane Dembélé y la gestión del mercado de fichajes de invierno para paliar la baja de Luis Suárez.

Con respecto a esto último ha explotado un ex barcelonista. Christophe Dugarry, jugador culé entre 1997 y 1998, ha criticado duramente la forma de afrontar en los últimos años las ventanas de transferencias en Radio Montecarlo. "Es un club de payasos", sentenció el francés.

"Todo lo hacen al revés. Por ejemplo, compran a Coutinho y Dembélé y luego los vende. Tengo la impresión de que no hay un proyecto en este club", explicó bastante enfadado el que fuera jugador azulgrana. "La única prioridad que tienen en estos momentos es que el presidente sea reelegido", destacaba el ex jugador, aunque Josep María Bartomeu no puede volver a presentarse pero sí lo haga gente de su confianza.

◘◘ "C'est un club de pitres : tout est fait à l'envers dans ce club, tu as l'impression qu'il n'y a aucun projet dans ce club !"



◘◘ "C'est un club de pitres : tout est fait à l'envers dans ce club, tu as l'impression qu'il n'y a aucun projet dans ce club !"

◘ Duga ne comprend pas ce que fait le Barça depuis quelques années et attend de voir comment tournera le club après l'ère-Messi

"La marcha de Xavi e Iniesta les ha supuesto gastar mucho dinero sin necesidad, no han encontrado hasta ahora ni el juego ni la calidad que estos les ofrecían", señalaba Dugarry con respecto a las carencias del juego azulgrana. "El Barcelona tiene muchos problemas y lo peor tienen una mala imagen", puntualizaba el francés.

"En un club de esta categoría hay demasiadas personas que no tiene la elegancia y la clase que debería haber. Realmente es un club que no tiene clase", finalizó su crítica un Dugarry muy duro con el club en su propio programa de radio.

