Abel Resino: "Las formas de Griezmann para irse del Atlético de Madrid no fueron correctas"

Abel Resino, entrenador de fútbol y exportero del Atlético de Madrid, declaró este martes que las formas del francés Antoine Griezmann en relación a su salida del equipo rojiblanco "quizá no fueron correctas y eso es lo que enfada a la afición", pero añadió que no justifica los cánticos que recibió el futbolista.

Griezmann cambió esta temporada el Atlético de Madrid por el Barcelona y en su primera visita al Wanda Metropolitano con la camiseta azulgrana fue recibido con cánticos de 'Griezmann muérete' por parte de un sector de la afición rojiblanca.

"Griezmann fue importante y los atléticos suelen ser condescendientes con los jugadores que se van, pero las formas quizá no fueron las más correctas y eso enfada a la afición. Lo que no justifico son esos cánticos, pero jugó al despiste con su salida y quizá eso les enfadó", dijo Abel Resino, que acudió a la gala de los premios del diario As.

Abel, portero del Atlético de Madrid entre 1986 y 1995, analizó el momento deportivo que vive su exequipo, del que dijo que "lo único que le falta es meter goles".

"Sus prestaciones han mejorado, pero tiene que marcar para subir en la clasificación porque queda mucha Liga y los de arriba no van muy sobrados y tienen problemas para sacar sus partidos adelante", confesó.

Para Abel, el Atlético tiene "una gran plantilla, una defensa nueva y se tienen que acoplar a lo que quiere su entrenador". "Darán un rendimiento altísimo a corto plazo", señaló.

Como portero que fue, Abel fue preguntado por David De Gea, del que dijo que es "uno de los mejores porteros de la actualidad", aunque no quiso vaticinar si será titular o no en la próxima Eurocopa.

"No sé como llegará al final de temporada. Eso Luis Enrique lo tendrá que valorar, pero para mí es de los mejores de este país", declaró Abel, que también destacó al esloveno Jan Oblak como "uno de los mejores del mundo".

