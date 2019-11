Pillan a un futbolista practicando sexo en el baño de una discoteca

La liga italiana se ha puesto en el punto de mira tras el escándalo sexual sucedido el pasado domingo 17 de noviembre. Matteo Voltolini, el portero de 23 años de la Reggiana, equipo de la Serie C, se ha convertido en noticia tras hacerse público un vídeo en el que aparece.

En las imágenes, el futbolista practica sexo con una joven en los baños de un local nocturno. Este vídeo ha circulado por WhatsApp durante las últimas horas y dura un total del 15 segundos. Su equipo ha decidido apartarle del equipo durante una semana por razones disciplinarias y le han invitado a ser "más responsable" en el futuro.

La joven ya habría denunciado a los responsables de grabar estas imágenes y difundirlas. Por su parte, Matteo Voltolini ha decidido privatizar su cuenta de Instagram.

La oportunidad de explicar todo

El guardameta ha manifestado en el programa de radio 'La Zanzara' de Radio024 que entiende al club porque de todos modos es algo que hace "un escándalo", pero cree que "se solucionará". "¿Reinstalado de inmediato? No sé, lo veremos en los próximos días, estoy feliz porque tendré la oportunidad de explicar todo", indicó.

Según informa Corriere dello Sport, Voltoni asegura sentirse traicionado en su privacidad, y ahora apela a la ley que debe castigar a quienes, después de robar o grabar, vender o distribuir contenido sexual explícito sin el consentimiento de los que participan. "No sé quién lo tomó, tengo dudas sobre alguien, pero estoy reuniendo algunas noticias con mis amigos que estaban allí mientras la policía investigaba", agregó.

"La decisión del equipo no es absurda. Era una chica a la que he estado visitando por un tiempo. Estoy tranquilo y no creo que haya hecho nada malo", explicó a través de las redes sociales.

