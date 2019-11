Messi responde al consejo de Cristiano: "Siento que puedo cumplir mis objetivos con el Barça"

Antes de enfrentarse al Slavia de Praga, Leo Messi ha ofrecido una entrevista a la revista World Soccer. El argentino ha repasado la situación deportiva del Barça, pero además ha querido responder a las palabras de Cristiano Ronaldo en las que se sinceraba el portugués con su opinión sobre el astro suramericano.

Cristiano consideraba que Messi debía "salir de su zona de comodidad en el Barcelona". El delantero azulgrana ha dicho que nunca ha sentido "la necesidad de dejar el mejor club del mundo". "Disfruto de los entrenamientos, los partidos y la ciudad, la dinámica entre club y ciudad es muy completa y siempre me sentía seguro de los objetivos del club, sin ir a buscar algo fuera", confesaba el argentino declarando su amor eterno al Barça.

En cuanto a su retirada, Messi considera que lo sabrá "cuando pase el tiempo". "Seré el primero en decir que he llegado hasta aquí, que no puedo más o que todavía me siento bien para seguir", declaraba a la revista el de Rosario.

La Champions, su objetivo

Desde que Leo dijo lo de "la copita linda" no ha vuelto a conseguir levantar una 'orejona'. "Lo más importante es añadir una Champions a la vitrina, los premios individuales no son mis objetivos, siempre lo he dicho", volvía a dejar claro el jugador del Barça. "Si los logro, bien, si no, está todo OK", aclaró Messi.

