San José explota contra Cayetana Álvarez: tilda a la portavoz del PP de machista

Mikel San José no se ha querido perder el debate en TVE previo a las Elecciones del 10 de noviembre. El jugador del Athletic se indignó con uno de los comentarios de Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz del Partido Popular en dicho debate, quien dijo que "no todo lo que no sea un sí necesariamente es un no".

El centrocampista del equipo vasco no quiso perder el tiempo y rápidamente mostró su queja en Twitter, respondiendo a ese comentario y aportando su opinión. "Se acaba de probar que el machismo no es un concepto únicamente masculino. Por suerte, también existimos hombres feministas", afirmó San José en la red social.

Acabo de oír a @cayetanaAT decir en la televisión pública "no todo lo que no sea un sí necesariamente es un no"

Se acaba de probar que el machismo no es un concepto únicamente masculino. Por suerte también existimos hombres feministas. — Mikel San José (@mikelsanjo6) November 1, 2019

El jugador quiso expresar su malestar relacionado con el machismo y el movimiento feminista. El vasco estuvo atento al debate en TVE para expresar su opinión y recriminar así comentarios fuera de tono, como puede pensar él que ha tenido la política argentina del Partido Popular.

