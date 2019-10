José Mourinho desvela a qué equipo puede entrenar próximamente

Cada vez queda menos para saber el equipo al que fichará a José Mourinho. Tras varios meses fuera de los terrenos de juego tras el adiós al Manchester United en diciembre de 2018, el entrenador portugués está como loco de volver a entrenar. Pero no a cualquier precio.

En una entrevista para The Coaches Voice, Mou desvleó cuál puede ser su futuro en los banquillos: "Lo único que sé es lo que no quiero y es muy claro. Sé lo que quiero en términos generales, pero no puedo especificar clubes o países".

Todo ello hace ver que Mou quiere seguir esperando a algún equipo que le proporcione un proyecto ganador y le satisfaga por completo para volver a ganar tal y como hacía varios años.

"Es algo patológico en mí, en el sentido de que tengo que jugar para ganar y, si gano o no, es problema mío, de los jugadores, el club y la estructura. Necesito un proyecto donde se juegue para ganar. Si alguien me ofrece un contrato maravilloso y fantástico de diez años y me dice que el objetivo del equipo es la parte superior de la tabla o que es perfecto acabar séptimo u octavo, entonces no es para mí. Es mi naturaleza", expresó.

