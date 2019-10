"Se hacían selfies por ser subcampeonas, mi mentalidad es diferente a la del Barça"

La goleada que sufrió el Barça en la última final de la Women's Champions League tuvo muchas consecuencias. Si bien es cierto que para el equipo llegar hasta tan lejos en la competición ya fue un gran triunfo, una jugadora no podía comprender esa mentalidad.

Toni Duggan ha confesado que ese momento fue el que le hizo decidir que no estaba en el sitio que debía. "Quería que el suelo me tragase, solo quería que acabase todo", comentaba en una entrevista para The Guardian. "Todas las otras jugadoras estaban sacándose selfies con su medalla, pero yo tengo otra mentalidad. Ellas me decían que no me preocupase, que lo habíamos hecho bien, pero yo estaba por encima de eso", admitía la delantera.

Fue entonces cuando decidió que el Barcelona no estaba hecha para ella. "Su fútbol era un poco frustrante, ellos tienen una identidad que disfrutaba pero sentía que no me ayudarían a conseguir lo mejor de mi misma como '9'", comentaba la jugadora del Atlético.

"En Barcelona el objetivo no era conseguir la Champions y cuando he hablado con otras jugadoras inglesas me decían que de lo que me tenía que preocupar era de ganarla", sentenciaba la inglesa.

[Más información: Asaltan a Marchisio, ex de la Juventus, en su casa a punta de pistola]