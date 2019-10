El fútbol femenino, en huelga: las jugadoras de la Primera Iberdrola pararán en noviembre

El fútbol femenino español se detendrá. Las futbolistas de la Primera Iberdrola harán huelga los días 16 y 17 de noviembre. Esto se ha producido después de que todas las partes implicadas en la negociación no llegaran a un acuerdo este lunes en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) en Madrid.

Los tres sindicatos presentes en la mesa negociadora del primer convenio colectivo del fútbol femenino español –AFE, UGT y Futbolistas ON-, la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino y las tres entidades no asociadas a la misma –Athletic Club, Barcelona y Tacón- estaban citados hoy en el SIMA, para intentar alcanzar un acuerdo que no fue posible tras horas de reunión.

Las jugadoras ya anunciaron la pasada semana que tomarían esta medida si no se llegaba a un consenso. Todo ello tenía como objetivo bloquear la firma del Convenio Colectivo, el cual se había negociado en hasta 18 reuniones con anterioridad.

El parón se producirá durante la novena jornada del campeonato. Una fecha elegida para llevarse a cabo tras el parón por compromisos internacionales que tienen las propias jugadoras.