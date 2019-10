El Valladolid mide las pulsaciones del Barcelona y del Camp Nou después del no Clásico

Regresa La Liga al Camp Nou después de que el pasado fin de semana los azulgranas no disputasen el partido de la jornada 10. El encuentro en cuestión era el Barcelona - Real Madrid que quedó aplazado por los disturbios que se suceden en Cataluña y por la amenaza que planeaba sobre El Clásico tras la sentencia del 'procés'. El feudo culé vuelve a abrir sus puertas tras toda la polémica para recibir al Valladolid.

Tan solo tres días más tarde del 'no-Clásico' se celebra un nuevo partido en el Camp Nou. Los de Ernesto Valverde llegan más descansados a la cita, ya que durante el pasado fin de semana sin partido para ellos, los futbolistas aprovecharon para desconectar o viajar. Gerard Piqué regresa y también un Ansu Fati que se encuentra entre los 18 convocados y que podría volver a tener minutos con el primer equipo un mes después.

El que es baja segura para el duelo contra el Valladolid es Samuel Umtiti. El central francés no se ha recuperado a tiempo y aunque ha completado parte del último entrenamiento con sus compañeros, todavía no está apto. El que sí ocupa un lugar, finalmente, en la convocatoria es un Sergi Roberto que venía arrastrando algunas molestias físicas. El lateral se juega un puesto en el once titular con Semedo.

El Barça prepara su partido contra el Valladolid

Nueva oportunidad para la MSG

Ousmane Dembélé es baja por sanción, cumpliendo así el segundo de los partidos con los que fue castigado. Esto abre una nueva opción para que 'El Txingurri' vuelva a apostar por el tridente formado por Messi, Luis Suárez y Griezmann. Los tres marcaron en el último partido liguero que disputó el Barça. Ante el Eibar en Ipurua, el trío vio puerta por primera vez en un mismo encuentro desde que el internacional francés llegó al club el pasado verano.

Messi FC Barcelona

Sin Dembélé, la alternativa en el tridente no es otro que Ansu Fati. El joven futbolista deslumbró en el inicio de temporada, pero hay que tener paciencia. En Can Barça no quieren quemarle y tampoco es lógico que se rompa ahora con una MSG que comienza a carburar junta. En el resto del once titular se esperan pocas sorpresas, la gran duda es quién ocupará el lateral derecho si Semedo o Sergi Roberto.

Bajo los palos continuará el innegociable Ter Stegen, que se ha convertido en tal salvador como Messi para los blaugranas. Piqué volverá a formar parte de la pareja de centrales junto a Lenglet, mientras que en la banda izquierda se situará Jordi Alba. En lo que respecta al centro del campo, Valverde no repetirá con la tripleta que fue titular contra el Slavia de Praga. Arthur se queda fuera y su sitio puede ser ocupado por Rakitic o Arturo Vidal, ya que De Jong y Busquets parecen fijos.

Un Valladolid con bajas

El conjunto blanquivioleta se encuentra en una posición cómoda de la tabla, pero tampoco deben confiarse ya que no hay otro objetivo al final de temporada que la permanencia. Para la visita al feudo culé, Sergio González no puede contar con Sandro, Alcaraz y Javi Sánchez. El capitán Javi Moyano también se ha quedado fuera de la lista de convocados por decisión técnica después de venir de jugarlo prácticamente todo.

Javi Moyano Domenech Castelló Agencia EFE

Se especulaba con la reaparición de Fede San Emeterio. Su progresión está siendo muy positiva, pero todavía no está al cien por cien, por lo que el técnico del Pucela ha optado por dejarle fuera también. Con los que sí cuenta Sergio González es con los últimos goleadores del equipo: Guardiola y Salisu. Tanto el delantero como el canterano serán de la partida en un encuentro en el que el Valladolid quiere dar el campanazo y seguir sumando victorias tras ganar al Eibar el pasado domingo.

Barcelona - Valladolid

Barcelona: Ter Stegen; Semedo o Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Alba; Busquets, Frenkie de Jong, Rakitic; Messi, Suárez y Griezmann.

Slavia de Praga: Masip; Pedro Porro, Kiko Olivas, Salisu, Nacho; Óscar Plano, Joaquín, Míchel, Toni Villa; Guardiola y Enes Ünal.

Árbitro: Alberola Rojas (Comité Valenciano).

Hora: 21:15 - Movistar LaLiga / EL ESPAÑOL

Información: Partido correspondiente a la jornada 11 de La Liga que se disputará en el Camp Nou (Barcelona, España).