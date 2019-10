Maldini quiere a Ibra para su banquillo: "Su vuelta al Milán es un sueño"

Paolo Maldini, director técnico del AC Milán, habló para los micrófonos de Sky Sport sobre la actualidad del conjunto italiano y un sueño que le persigue: traer a Ibrahimovic al banquillo del que fue su equipo. Ahora, el legendario defensa, quiere formar un proyecto de futuro para el club.

Sobre su vuelta al que fue su equipo durante varios temporadas, Maldini apeló al sentimiento que le rodea. "Regresar fue una decisión de corazón, no haría este trabajo en otro lado. Pero ya era así cuando jugaba con el Milan teniendo dolores o en campos con mucho frío. Tengo un gran amor y pasión por estos colores", declaró la leyenda de Italia.

Ibrahimovic, prioridad para el banquillo

Uno de sus principales objetivos es la vuelta de uno de los jugadores más queridos por la afición en los últimos años: Zlatan Ibrahimovic. "La vuelta de Ibra es un sueño, pero en su cabeza puede estar el miedo de que ya no veamos un Ibra dominante. Me acuerdo cuando Ancelotti me dejó en el banquillo en un derbi y yo entendí que ya no estaba en mi mejor momento. No sé si Zlatan aceptaría eso. ir al banquillo", afirmó Maldini, con la vista puesta en el futuro.

Sobre este futuro, que parece improbable que vaya a mejor en estas temporadas, Maldini quiso destacar la falta de talento joven: "Creo que tenemos mejor plantilla que la temporada pasada. Buscamos darle talento joven al equipo, pero hay que añadirle algunos jugadores con experiencia. Ningún equipo joven gana la Serie A o la Champions".

