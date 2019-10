Rubiales, contrario a que el Villarreal - Atlético de Madrid se juegue en Miami

Dos polémicas atraen todas las miradas en el fútbol español. Por un lado, lo que pueda pasar con El Clásico entre Barcelona y Real Madrid que debería disputarse el próximo sábado 26 de octubre en el Camp Nou. Por otro, la posible celebración el encuentro entre Villarreal y Atlético de Madrid, del mes de diciembre, en Estados Unidos.

Sobre todo ello ha hablado Luis Rubiales tras un acto, en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, de apoyo a la lucha contra el cáncer de mama. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol se mostró contrario a que un partido de La Liga se juegue fuera de nuestras fronteras, así como trasladó que la resolución sobre El Clásico puede ser cuestión de horas.

"La opinión que tenga yo no va a ser relevante. Lo importante es que tenemos un órgano que va a tratar la petición de LaLiga y las alegaciones de los dos clubes afectados, que ya han llegado porque les hemos llamado para que las presentasen. Ahora vamos a trabajar para que esta tarde haya una resolución porque hay implicados aficionados, entradas, medios", comentó Rubiales.

Rubiales, vicepresidente de la UEFA. Foto: rfef.es

"Estamos en la sociedad, pero no somos los que tenemos que decidir sobre determinadas cuestiones. Yo tengo que mantenerme lo más aséptico posible porque hay un órgano que debe decidir y me equivocaría si diese una opinión u otra, hay que ser prudente y responsable", añadió, al tiempo que comentó que el Gobierno no les ha llamado ni ha pedido "una cosa u otra".

"No veo positivo dar una opinión personal cuando hay un órgano con tres jueces que es el que debe fallar. Sería irresponsable. Todos tenemos nuestras opiniones y espero que sean constructivas, pero mi cargo aconseja no hacer ningún tipo de consideración. La resolución debe salir sin que hayan escuchado al presidente de la RFEF por un lado y por otro porque diga lo que diga se va a malinterpretar", afirmó el dirigente.

Villarreal - Atlético de Madrid

"Podemos retrotraernos a hace un año y poner las mismas declaraciones. Hay un posicionamiento del Comité Ejecutivo de FIFA de que cuando un partido de la competición local se juega en el estadio del equipo local, mientras que cuando es una competición con sede neutral se puede disputar fuera de ese estadio. Seguimos estando en FIFA y UEFA y seguimos teniendo esa opinión", señaló Luis Rubiales sobre el encuentro que podría disputarse el próximo 6 de diciembre en Miami.

