Susto en Irlanda: varios jugadores se desploman de un autobús en marcha

El Enniskerry GAA Junior B ha sufrido un aparatoso accidente en una de sus celebraciones. El bus se precipitó al vació en el condado de Enniskerry Village. Cuando el vehículo arrancó, una valla de la parte de atrás del autobús se desprendió y como consecuencia la gente que se encontraba encima, cayó al vacío.

Afortunadamente no hay que lamentar daños personales y todos los damnificados se encuentran bien. Así lo ha querido cerciorar el propio club: "No hubo lesiones críticas o potencialmente mortales. No hubo muertes. Algunos jugadores tienen lesiones graves, pero todos ser recuperarán".

Los jugadores estaban celebran su victoria en la Liga en el campeonato Wicklow Junior B la categoría cuando ocurrió el terrible accidente.

En total han sido nueve los jugadores que han resultado heridos. El vehículo no aguantó el peso de los jugadores y terminó por vencerse hacia atrás. Dos de los futbolistas han sido hospitalizados pero afortunadamente todo quedó un susto.

