Saúl: "El partido ante Suecia es como una final para nosotros"

Saúl Ñíguez, centrocampista de la selección española, se deshizo este lunes en elogios hacia su compañero Sergio Busquets, que no considera esté pasando un mal momento, que siempre ha sido un jugador en el que fijarse.



"(Busquets) Es una maravilla jugar a su lado, siempre te da un tiempo más. Tenerlo al lado es una garantía de éxito, el 90 o el 100 % de sus decisiones son correctas. Y fuera ejerce de líder", declaró Saúl, en la rueda de prensa previa al partido contra Suecia de clasificación a la Eurocopa 2020.

Saúl no quiso pronunciarse sobre si Busquets y Rodri pueden jugar juntos, pero no ahorró tampoco calificativos para su excompañero de equipo en el Atlético de Madrid.



"(Rodri) Es un grandísimo jugador, superjoven, el paso por el Atleti le ha hecho crecer muchísimo; ahora con Guardiola puede dar un paso más incluso. Es superinteligente, no pierde balones, es fuerte, contundente, tiene mucho margen de mejora. Puede ser un gran sucesor de Busquets, igual que un buen acompañante", dijo.

El partido, una final

Aunque a España solo le falta un punto para asegurarse el billete a la Eurocopa, Saúl resaltó que España solo contempla el triunfo el próximo martes. "Para nosotros es una final, queremos conseguir la clasificación lo antes posible. Solo tenemos un objetivo, además queremos recuperar sensaciones positivas", afirmó.

Saúl, durante el partido de España contra Noruega EFE

