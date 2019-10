Simeone: "La salida de Lucas nos hizo más daño que la de Griezmann"

El Atlético de Madrid ha sufrido duras salidas durante este mercado de fichajes, entre ellas las de Lucas Hernández y Antoine Griezmann. El equipo rojiblanco ha tenido que sobreponerse a estas bajas con nuevas incorporaciones. Simeone ha analizado estos fichajes y la actualidad del conjunto colchonero en El Larguero de la Cadena SER.

Procedencia del 'Cholo'

"Había un jugador de los 70 que se llamaba Simeone y le decían Cholo, era un lateral derecho de Boca. Y por el 85 más o menos, un entrenador mío juvenil, Don Victorio Spinetto, me gritó 'Cholo' y para toda la vida".

Preocupación de los atléticos

"La gente consume lo que lee. Todo es tan rápido y verborrágico que no hay tiempo para explicar las situaciones. Estamos muy bien. Tenemos ocho o nueve fichajes, chicos con un futuro enorme y un presente en el que hay que ayudarles. De cara a fuera, todo lo que tiene relación con el Atlético es preocupación. Estamos muy bien, somos un equipo nuevo. Es verdad que los números no son los que han acompañado en la carrera de Morata o Costa".

Antoine Griezmann.

Conversación con Joao Félix

"El problema es que se compara a Griezmann, que era casi un Balón de Oro, con un chico de Balón de Oro. Un día me senté junto a él y le dije: 'La película es así: si te pongo todos los partidos y te lesionas la culpa es mía porque no sé gestionarte, si no te pongo para descansar la culpa es mía también. Le tengo que contar esas cosas. Está abierto a escuchar y entiende y eso es bueno. Lo preocupante es si no entendiera. Le dije: 'Me van a criticar lo que haga con vos, aléjate de eso. Eres muy importante para nosotros'. Le tengo que contar a un chico de 19 años que es humilde y que está abierto a escuchar que entiende que no puede jugar todos los minutos. Yo lo que quiero es lo mejor para João Félix".

Un equipo con menos talento

"¿Qué es talento? Yo quiero que jueguen bien o en equipo. Los que juegan en equipo son los diferentes. Puedes hacer un Madrid, Barcelona a base de talonario. Lo estamos haciendo a poquito con uno de 120 que no es Hazard, que hay que hacerlo, que tiene 19 años. La realidad de lo que podemos mostrar es esto, al menos con Simeone. De los que se fueron el que más daño nos hizo fue Lucas".

Entrenador más defensivo que el resto

"No me molesta. En el fútbol nadie tiene razón. Mi búsqueda ha sido tener un equipo competitivo y estar siempre estar más cerca de ganar que de perder. Y lo hemos logrado. Los que me critican desde lo táctico, que sean felices. Yo sé lo que necesita el equipo. Como conozco el club, sé por dónde hay que ir".

Comparación con otros equipos

"En Estudiantes jugaba un 4-4-2 con características ofensivas. Y también en River. En el Atlético construimos un equipo en base a lo que teníamos, un equipo competitivo, a veces ofensivo y a veces con más fortaleza. Lo que marca la diferencia es la contundencia. Mira el Barcelona-Sevilla. Siempre quieren acercarnos a Madrid, Barcelona o Bayern y no estamos en ese proceso. No podemos mentir a la gente. Si la gente cree que João Félix es Griezmann y Lodi el Felipe Luis de 27 años, estamos equivocados".

Adiós a Griezmann

"La salida que más daño nos hizo fue la de Lucas, que era un chico de la cantera. Más que la de Griezmann. Las salidas han sido importantes. En cuanto a Thomas, él le da más vértigo al equipo. El año pasado me criticaban que lo pusiera por delante de Rodrigo, que nos dio muchas cosas. Pero Thomas, cuando logra ser regular, tiene unas condiciones increíbles porque tiene gol, intensidad...".

Griezmann en el Barcelona

"Está contento y donde quería estar. Va a andar bien. Es buena gente, humilde, sabrá entrar en el grupo. ¿Con Messi? Es un problema de Valverde, yo tengo los míos. Juega bien y entrará bien seguro".

Equipo del pueblo

"Lo explicó bárbaro Zidane. Es un tema aburrido. Siempre buscan algo para distorsionar. Es algo social, de piel".

