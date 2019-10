Cerezo estalla contra el VAR: "No es justo, quita emoción al fútbol y desprestigia al árbitro"

Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, declaró este jueves, sobre el VAR, que "quita emoción al fútbol y desprestigia al árbitro de campo", a la vez que criticó el doble rasero del Comité de Competición en las sanciones de Dembélé (dos partidos) y de Diego Costa la temporada pasada (ocho partidos).

"Yo lo dije desde el primer día, el VAR no me gusta porque le quita la emoción al fútbol. Puede ser más justo o menos justo, pero le quita la emoción al fútbol. Antes teníamos un problema para mucha gente que era el árbitro y ahora tenemos dos que son el árbitro y el VAR, y probablemente tengamos un tercero que sean los operadores del VAR. Pero bueno, si la gente quiere el VAR, todos encantados con el VAR; yo no tengo ningún problema", aseguró el presidente en Las Rozas, donde fue galardonado con los premios Corazón Azul que entrega el club local.

"No me gusta el VAR porque no me parece justo y porque desprestigia al árbitro que está arbitrando. El VAR ya lo tuvimos con las moviolas y en esa época lo que valía era lo que decía el árbitro. Si el VAR fuera un sistema exacto y concreto y que cuando hay un fuera de juego saliese una línea roja y que se viera que es fuera de juego me parecería perfecto, pero no es así", añadió Cerezo.

Diego Costa y Dembélé

Cerezo comparó la sanción al francés Ousmane Dembélé por decirle a Mateu Lahoz "eres muy malo", con la impuesta a Diego Costa la pasada temporada: "Yo no creo en los raseros, los árbitros suelen ser justos. Pero luego los Comités de Competición… a Diego Costa le metieron ocho partidos por no sé qué y a otros por un no sé qué le echan dos", dijo.

El presidente rojiblanco aseguró que su equipo va "muy bien en Liga" ya que "sin marcar goles" están terceros y considera que, de haberlo hecho, se "hubieran salido".

"En la Liga vamos muy bien, terceros a tres puntos del líder y creo que vamos fenomenalmente bien; creo que no tenemos ningún problema. Fíjate que estamos los terceros sin marcar goles, imagínate si marcásemos goles, nos hubiésemos salido. Sin goles vamos los terceros, si hubiésemos metido más iríamos primeros con buena ventaja sobre el segundo", declaró antes de recibir el galardón por 'hacer grande al Atlético de Madrid'.

Rodrigo Moreno y Griezmann

Cerezo habló sobre el fallido fichaje de Rodrigo Moreno el pasado verano: "No sé si hubiésemos marcado más goles. El fútbol es un juego y depende a quién saques te puede salir bien o mal. De momento, como Rodrigo no está con nosotros, tenemos que conformarnos como está. Tenemos unos magníficos goleadores que el día que entren en racha os vais a enterar", dijo.

Sobre la selección y la presencia de un sólo jugador rojiblanco en la actual convocatoria (Saúl Ñiguez) comentó: "Si yo fuera el seleccionador llevaría a todos. Hay un seleccionador al que hay que respetar".

En cuanto al francés Antoine Griezmann, que se marchó del club rumbo al Barcelona este verano, señaló: "Griezmann es un magnífico jugador. Es amigo mío y deseo que los directivos y los aficionados del Barcelona le traten igual que lo hicimos en el Atlético de Madrid y que sea un tío feliz".

