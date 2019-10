Sarabia pone a Cristiano Ronaldo por encima de Messi y pide calma con Mbappé

Pablo Sarabia está cansado de responder preguntas sobre Kylian Mbappe y Neymar. Lo hace con rapidez, midiendo cada palabra. Del francés destaca su "cambio de ritmo increíble y gol". El brasileño es "un talento impresionante". Disfruta de ellos en el PSG pero su gran referente es otro: Cristiano Ronaldo.

Le costó llegar a la selección y ahora quiere instalarse. Su crecimiento en el Sevilla. Las exhibiciones futbolísticas de su mejor año en la élite, provocaron una corriente a su favor para la esperada llamada, pero no llegó hasta que Robert Moreno no tomó las riendas. De fondo una Eurocopa que prefiere no marcar como meta. Sarabia, en una entrevista con EFE, repasa su crecimiento, enfoca su regreso al Santiago Bernabéu y aboga por la meritocracia en la Roja.

Pregunta: Segunda convocatoria consecutiva. Le costó mucho llegar pero se asienta.

Respuesta: Me hace muchísima ilusión estar aquí. Voy a trabajar para intentar estar las máximas convocatorias porque es lo que me hace feliz y lo máximo para un futbolista, representar a tu país.

P: Su llamada movilizó al mundo del fútbol. ¿Lo sintió?

R: Sí lo sentí, es de agradecer toda la gente que me apoyó. Fue una satisfacción por el trabajo que estaba haciendo. Es lo más gratificante, irse uno a dormir tranquilo y satisfecho con el trabajo que ha hecho. Yo cada día me he ido así y ayuda todo el apoyo de la gente.

P: Tanto tiempo persiguiendo un sueño, cuando se hace realidad, ¿es como esperaba?

R: Por supuesto, es un día súper bonito, un cúmulo de emociones desde el día que te dan la convocatoria, con todo lo que has luchado para estar, hasta tener la suerte de debutar. Reencontrarte con compañeros y jugadores de la élite española. Es un conjunto de emociones que esperas bonitas aunque hay cosas que sorprenden.

P: ¿Cómo gestionan la herencia de la generación de oro?, ¿se siente el éxito que han dejado y la presión?

R: España tiene para rendir a un nivel muy alto, después cada campeonato no es simplemente jugar y hacer las cosas bien, hay otros factores. Es verdad que han dejado un sello de identidad impresionante, han ganado muchísimo y es nuestro objetivo seguir ganando. A España la queremos hacer grande todos como la hicieron ellos.

Pablo Sarabia y Kylian Mbappé.

P: En el presente se impone la meritocracia con Robert Moreno. Es bueno para premiar momentos individuales pero no para crear un bloque fijo.

R: Estoy a favor, al final hay que hacer méritos para poder estar aquí y estoy de acuerdo con que se premien los momentos de forma porque son buenos para la selección. Un jugador que esté en forma da más que otro que puede ser mejor en algunos aspectos pero que no rinde a ese nivel. El mérito de venir lo marca tu momento de forma. Para mí es justo.

P: Encaran los duelos ante Noruega y Suecia con la posibilidad de sellar el pase a la Eurocopa.

R: Queremos hacer las cosas bien, seguir creciendo como grupo que es lo fundamental en el ámbito de la selección, tener automatismos, saber como juega, tener variantes distintas para afrontar partidos diferentes. Sabemos la dificultad que tiene jugar fuera pero el objetivo es ganar los dos.

P: Ha pasado por momentos duros en su carrera, ¿el peor fue tener que salir del Real Madrid tras ser una de las perlas de la cantera?

R: No he tenido una carrera fácil. Es verdad que salí muy joven del Real Madrid. Fuera de cualquier club hay vida, es el propio jugador el que tiene que seguir creciendo y creyendo en sí mismo. Es el mayor valor de cada uno y lo que le pone en un lugar u otro. Hay vida fuera de ese club y de otros.

P: Ahora vive un cambio grande en el PSG.

R: Me esperaba un grupo un poco más distante pero al revés, ha sido muy bueno para integrarme toda la gente, las estrellas y todos, estoy muy agradecido. Es diferente porque al final sobre todo el idioma es una barrera importante. Estoy intentando dar clases para hablarlo lo antes posible. Es una buena forma de adaptarme cuanto antes. Lo difícil es tener a tu familia y tu gente en España y el idioma como mayor barrera.

Eden Hazard preseguido por Pablo Sarabia REUTERS

P: Rodeado de dos de los mejores del mundo, Mbappe y Neymar, ¿cómo se gana el respeto siendo nuevo en un vestuario?

R: Al final el respeto te lo ganas siempre en todas las acciones que tengas tanto fuera como dentro del campo, donde creo que la línea correcta es trabajar y aportar lo máximo. Obviamente la calidad, las asistencias, los goles, pero el trabajo es una buena forma de hacerte respetar en el equipo, y fuera respetando los momentos, el espacio de cada uno y aprovechando los buenos momentos, intentar sociabilizarte con ellos.

P: ¿Quién fue su referente?

R: Cristiano, siempre me fije en él. Es un referente en el fútbol y en mi vida personal. Obviamente tiene virtudes y defectos pero es referente a nivel de ambición, la que tiene día a día queriendo ser mejor, trabajando porque mete tres goles y quiere más. Es una capacidad de superación increíble. El modelo que me encanta seguir y que se puede llevar a otros factores de la vida, pensando en ser cada día mejor en tu trabajo, aportar lo máximo. Es la mentalidad que debemos tener todos para levantarnos con mentalidad positiva.

P: ¿Siente la presión en el PSG de dar el paso que se le exige para conquistar la Champions?

R: No, para nada. Tenemos la buena dirección que es jugar y exigirnos cada partido. No podemos no exigirnos para después no estar preparados en partidos de exigencia de diez como la Champions donde queremos llegar a lo más alto.

P: ¿Tan mal vio al Real Madrid o le ve candidato?

R: He analizado más nuestro equipo, que hizo un partido espectacular a nivel ofensivo y defensivo, metiendo mucha intensidad en el centro del campo. A sus hombres organizadores no les dejamos sentirse cómodos en ningún momento y creo que todo eso pasa factura. El Madrid siempre va a ser un candidato porque la Champions es una competición especial.

P: ¿Será especial jugar en el Bernabéu?

R: Por supuesto, siempre es especial jugar en el Bernabéu. Recuerdo como uno de los días más felices de mi vida cuando debuté en 2009 contra el Auxerre en Champions.

P: ¿Cómo es Mbappe?

R: Es una persona trabajadora, muy joven, le queda mucho por aprender pero que tiene unas cualidades impresionantes, un cambio de ritmo increíble y gol. Es pronto pero tiene actitudes para marcar una época.

Kylian Mbappé, en un partido del PSG. Foto: Instagram (@k.mbappe)

P: ¿Le recuerda de cerca a Ronaldo Nazario?

R: Son parecidos pero no iguales, porque Ronaldo jugaba más de delantero centro y Mbappe juega en banda también.

P: Neymar parece un terremoto fuera del campo pero dentro es resolutivo.

R: Es un talento impresionante. A nosotros nos interesa que esté feliz para que rinda lo máximo con el PSG. Lo que pasó estábamos a parte de todo eso porque empezó la Liga y estábamos metidos también en la Supercopa.

P: ¿Puede un jugador tener la mente en irse y rendir tras verse obligado a quedarse?

R: Lo está haciendo, rindiendo, metiendo goles. Que siga así que a nosotros nos interesa.

P: ¿Cómo se siente jugando con ellos?

R: Es diferente al Sevilla pero me siento muy bien porque me dan buenas líneas de pase, buenos contraataques y al final cada movimiento que hacen es para hacer daño al rival. Te lo hacen más fácil.

