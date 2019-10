Hamilton pone de ejemplo a Fernando Alonso para atizar a Ferrari

Hamilton aprovecha cualquier conflicto entre compañeros para denunciar la situación que vivió en McLaren en 2007. El piloto inglés ha utilizado el conflicto que se ha creado en Ferrari entre Charles Leclerc y Sebastian Vettel para compararlo con las decisiones que tomaba Ron Dennis con Fernando Alonso y con él el año de su estreno en la Fórmula 1.

Para el británico "Seb era el número uno y ahora, claramente, no lo es" y que él ve que "por su actitud, quieren que Charles lo sea". Una actitud que para Hamilton "no es una buena filosofía", pero no le preocupa demasiado porque "es la que han tenido siempre, nosotros tenemos una buena filosofía, funciona muy bien y no nos planteamos cambiarla", comparando su situación actual en Mercedes.

"Cuando estaba con Fernando, obviamente él era el número uno, pero a mediados de la temporada cambiaron eso para igualarlo", argumentaba Hamilton para comparar esa filosofía con la actual de Ferrari. Además, desvelaba que "luego nos dieron el mismo combustible y empezabas a ver cambios como en Montreal (2007) e Indianapolis (2007)" pero que finalmente "la dinámica volvió a cambiar y no acabó siendo bueno para el equipo".

Alonso charla con Hamilton en la primera rueda de prensa en Melbourne. REUTERS

Una estrategia entrenada

El propio Hamilton comentaba que el error que cometieron los Ferrari en Sochi, los Mercedes ya lo habían trabajado. "Nosotros lo hicimos hace dos años. Mi compañero cubrió el interior, obtuve el rebufo, bloqueamos y él mantuvo la primera posición. Entiendo esa ética de trabajo, pero Charles no puede ceder una posición y esperar a recuperarla", comentaba el británico.

