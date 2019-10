La llamativa declaración de Guardiola sobre Gallardo tras vincularle con el Barça

Ernesto Valverde puede estar viviendo su última etapa en el banquillo del Barcelona. El equipo no acaba de arrancar esta temporada y pese a que se consiguió una victoria agónica en la Champions League tras remontar al Inter de Milán, las sensaciones que deja el conjunto blaugrana no son buenas.

Desde hace varios días se habla de Marcelo Gallardo como posible relevo en el banquillo culé de 'El Txingurri'. Un técnico con una dilatada experiencia y que contaría con el beneplácito de Messi. Pero, además, ha recibido el visto bueno de una ilustre leyenda barcelonista: Pep Guardiola.

En unas declaraciones para TNT Sports, el actual entrenador del Manchester City se ha deshecho en elogios hacia su compañero de profesión: "Lo que ha hecho Gallardo en River es increíble. Año tras año se le van jugadores y sigue siendo consistente. Ojalá algún día pueda enfrentarlo. Sería muy bonito", dijo el de Sampedor.

Marcelo Gallardo, técnico de River Plate Twitter (@Riverplate)

Guardiola fue un paso más allá y aseguró que "hay cosas que no se explican". "Estamos nominados tres entrenadores para mejor del año y nunca está él. Parece que solo existe Europa", denunció el técnico de los citizens. Y bien es cierto que los técnicos acostumbrados a llevarse los galardones a los mejores de cada año suelen dirigir a clubes o selecciones del Viejo Continente.

El deseo de Pep

El ex de Barcelona o Bayern Múnich estuvo en un encuentro entre River Plate y Boca Juniors en El Monumental, pero ahora quiere poder vivir este Superclásico en territorio xeneize, en la mítica Bombonera. "Estuve en un clásico en campo de River, nunca estuve en el de Boca. Ojalá antes de que me haga mayor pueda asistir. Me gustaría mucho. Los clásicos son los clásicos en cualquier lado", aseguró Guardiola durante este encuentro con el citado medio.

