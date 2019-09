Guardiola: "Si no gano la Champions League no será un desastre, tengo una vida buenísima"

El Manchester City recibe al Dinamo de Zagreb este martes 1 de octubre en el Etihad Stadium (21:00 horas). Sobre el partido correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions League ha hablado Pep Guardiola en rueda de prensa.

El ex de Barcelona o Bayern Múnich no gana 'La Orejona' desde que lo lograse con el conjunto blaugrana. Sus intentos tras salir del Camp Nou han resultado fallidos temporada tras temporada. Algo que puede acarrear que acabe saliendo de Manchester en los próximos meses.

"Quiero ganar, como siempre, pero si no lo consigo no me va a cambiar la vida por ello. En mi primera rueda de prensa como entrenador del City ya me preguntasteis lo mismo, y disteis por hecho que yo vine aquí solo para ganar la Champions", ha comentado Guardiola ante los medios de comunicación.

"Sobre ello hablé con el director ejecutivo (Ferrán Soriano) y el presidente del club (Khaldoon Al Mubarak), y ninguno me dijo que esa era la intención de mi fichaje por el City. Lo intentamos el primer año y el segundo, y esta temporada claro que lo volveremos a intentar", ha señalado al respecto de la presión por ganar la máxima competición europea.

Pep Guardiola, en rueda de prensa de la Champions League Reuters

No es un desastre

Para Pep Guardiola, el no ganar 'La Orejona' no significa ningún "desastre" para el Manchester City: "Claro que lo es, pero no siempre es posible. A veces se tarda mucho en lograr un título como la Champions. El Barcelona es el club de mi corazón y no logró su primera Copa de Europa hasta 1992. Así que lo siento, pero no voy a vivir los próximos diez meses pensando que si no ganamos la Champions será un desastre, porque mi vida es buenísima".

[Más información: El Manchester City tiene en mente el adiós de Guardiola y ficha a Van Bronckhorst]