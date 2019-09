Polémica racista en el Manchester City: Guardiola sale en defensa de Bernardo Silva

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, defendió al futbolista Bernardo Silva por el tuit en el que comparó a su compañero Benjamin Mendy con un 'conguito' y que ha provocado que le tachen de racista. El jugador portugués publicó un tuit con dos fotos, una de Mendy y otra del dibujo con el que se identifica la marca de cacahuetes recubiertos de chocolate, bajo la inscripción "Adivinad quién".



Ante las quejas de que era un mensaje racista, Silva tuvo que borrar el tuit y poner otro en el que alegaba que ya no se puede ni bromear con un amigo. La asociación contra el racismo en el fútbol, Kick It Out, condenó el mensaje e instó a la Federación de fútbol inglesa a que investigase el caso.



Ha sido Guardiola el que ha salido en defensa de su jugador, asegurando que no saben de qué clase de persona están hablando: "Bernardo es una de las personas más encantadoras que he conocido en mi vida. Habla cuatro o cinco idiomas y ese es el mejor modo para entender la mente tan abierta que tiene. Mendy es uno de sus mejores amigos, como un hermano para él", explicó el entrenador español después del choque de Copa de la Liga ante el Preston North.

Bernardo Silva y Benjamin Mendy en un entrenamiento. Foto Twitter (@BernardoCSilva)

