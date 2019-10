La mujer de Rakitic defiende a su marido ante su "maltrato": "Eres un ejemplo"

Conforme ha transcurrido la temporada, Valverde ha confirmado una de las teorías más factibles del barcelonismo: Rakitic ya no es importante. El técnico ha decidido no convocarle o darle minutos en los últimos partidos, algo que parece no ir acorde al talento y calidad del croata.

Algunos periodistas, como es el caso de Manu Carreño, de la SER, han salido a su defensa, alegando que no se merece pasar por esta situación un futbolista de la talla de Rakitic. "No se puede maltratar más a un jugador", alegaba el presentador de el programa El Larguero sobre la situación del centrocampista.

La esposa del jugador que ha sido subcampeón del mundo ha hecho lo mismo en las redes, publicando las declaraciones del periodista y declarando que el croata no se rinde, sigue intentando ser importante para Valverde: "Y aún así no bajas los brazos, eres un ejemplo de constancia, sabiduría y profesionalidad. Por todo esto te amo, eres grande y eso nadie lo puede cambiar".

Mensaje de la esposa de Rakitic

Ya con el futuro incierto del jugador la pasada campaña, la llegada de De Jong, uno de los jugadores jóvenes que más promete en el panorama mundial, no le ha ayudado a confirmar su hueco en el once. Ahora, teóricamente con Arthur y el holandés por delante suya en la rotación, el croata parece tener las horas contadas con el entrenador vasco.

Un centro del campo blaugrana que parece tener overbooking, donde varios jugadores son importantes, pero ninguno imprescindible, salvo, quizá, De Jong. Rakitic, ahora, debe demostrar que sigue valiendo para el club y que puede demostrar cosas a Valverde.

