Messi defiende su relación con Griezmann: "No hay ningún problema"

El vestuario del Barcelona está en el punto de mira. Durante los últimos días, los resultados no han superado las expectativas y las miradas se han centrado en los futbolistas. Además, se ha cuestionado la relación entre Antoine Griezmann y Lionel Messi.

El francés habló en la rueda de prensa previa al choque de Champions League ante el Inter y aseguró que es "difícil" porque ninguno de los dos habla mucho. Este miércoles, tras la remontada del equipo azulgrana, ha sido el turno de Lionel Messi.

El argentino ha afirmado que obviamente no tienen "ningún problema" y ha asegurado que "hay buena relación con todos". "Necesitábamos esta victoria y ojalá vayamos ahora hacia arriba. Nos costó arrancar, pero vamos al alza", manifestó.

griezmann

Además, analizó el mal inicio de temporada: "A todos los grandes le está costando por la pretemporada, no tenemos una buena base de entrenamiento y no es una crítica. Estamos pesados, cuando se viaja no se entrena bien, es la realidad. Pero es necesario que el club organice esos partidos porque lo hacen todos".

Messi también habló sobre la relación con la directiva ante la polémica suscitada por las palabras de Gerard Piqué: "Nosotros estamos bien. Lo importante es hablar del triunfo de hoy y el de Getafe. Nos queda el Sevilla para acabar bien antes del parón. Se genera mucho lío cuando no hay fútbol".

El delantero reconoció estar "contento por haber acabado bien". "Me mantengo con los partidos porque con tantos partidos no se pueden hacer entrenamientos fuertes", confesó. Sobre Arturo Vidal, apuntó que es "un jugador importantísimo". "Recupera, contagia, juega. Es bueno que haya tenido estos minutos porque es un jugador importantísimo para el vestuario", concluyó.

