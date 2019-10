Tata Martino, el Premio The Best y Leo Messi: "No tuvo el año para estar entre los mejores"

PREMIO THE BEST

El pasado 23 de septiembre, Messi ganó el Premio The Best 2019 contra todo pronóstico. Pocas eran las voces que daban al argentino como ganador, pero finalmente acabó ganándolo, sucediendo así a Luka Modric.

Leo fue galardonado con el Premio The Best 2019 al mejor jugador de la pasada temporada imponiéndose así a Cristiano Ronaldo y al gran favorito que era Virgil van Dijk, tras ser este el mejor defensa de la pasada temporada, ganando también la Champions League y la Supercopa de Europa con el Liverpool.

Viendo la temporada de Messi y de Van Dijk, la decisión dio mucho que hablar. Una de las voces que se mostraron en contra de la elección de Messi como ha sido Tata Martino, actual seleccionador de México y exentrenador del Barça en la temporada 2013/2014 y de la selección argentina, donde coincidió, en ambos lugares, con Messi.

"Messi no tuvo el año para estar entre los mejores", dijo el Tata Martino en una entrevista en el canal de deportes TUDN MEX. El entrenador argentino votó para el The Best a Virgil van Dijk, Frenkie de Jong y Eden Hazard.

